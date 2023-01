Alza en el arriendo, otro golpe a las finanzas de los hogares en Cali

El incremento en el pago de los arrendamientos es otro golpe para las finanzas de las familias en la región, que este año (2023) tendrán que sobrellevar el aumento del 13,12%, (equivalente a la inflación), el más alto de los últimos 20 años.



En el Valle del Cauca el 46% de los hogares viven en alquiler y la mayoría de estas viviendas se concentran en los estratos 1, 2 y 3. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, el departamento es el cuarto en el país donde las personas viven más en arriendo y subarriendo.



Camilo Herrera, director de la firma consultora Raddar, sostuvo que una de las grandes preocupaciones este año será el aumento de los arriendos, porque estos solo subieron un 4% en promedio el año pasado.



“Con incrementos del 13,12% en los cánones se afectará profundamente a los hogares, porque si a una persona le dicen que la papa está cara, pues come menos papa, la sustituye o algo se inventa. Sin embargo, el arriendo no tiene como sustituirlo. Ese será un golpe durísimo para los hogares y sicológicamente puede causar que la gente sienta que todo está más caro”, señaló.



Asimismo, dijo que no solo los arrendatarios sufren con esta alza. Los arrendadores también pasarán un trago amargo ya que “una inflación del 13,12%, significa que el arrendador perdió mucho en su capacidad de compra”.



El Director de la firma Raddar aseguró que este incremento puede llevar a que haya un freno en el gasto de los hogares y un ajuste en la canasta básica, para que las familias puedan pagar cumplidamente el alquiler.

Isabel Cristina Zapata, propietaria de un apartamento en Valle del Lili, manifestó que actualmente tiene arrendado el inmueble en $830.000 con administración y la inmobiliaria le cobra, sin el incremento de este año, $145.000 por encargarse del alquiler.



“Finalmente lo que recibimos por el canon es $685.000, que no es lo que realmente vale un alquiler en este sector”, dijo.



Entre tanto, Karina Reyes, presidente de la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas, aclaró que ante la preocupación que esta situación ha causado tanto en arrendadores como arrendatarios, es importante tener en cuenta que el valor del arriendo se incrementa solo cuando el contrato cumple 12 meses de haberse firmado o a partir de la última renovación.



Igualmente, recordó que este reajuste no aplica para contratos de vivienda firmados antes del 10 de julio de 2003.



“Para arriendos de locales, bodegas, consultorios y oficinas, el valor del incremento deberá acordarse entre las partes o de acuerdo a lo que quedó consignado en el contrato”, explicó Karina Reyes.