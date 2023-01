¿Cómo moderar el costo de vida en Cali? Inflación en la ciudad supera la cifra nacional

La capital del Valle es la cuarta ciudad más cara del país, con una inflación de 13,67%, por encima del registro nacional de 13,12% en el 2022, según el informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.



Frente a esta cifra, el gerente de Analítica y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cali, Harold Londoño, dijo que en el país, el consumo de los caleños estuvo jalonado por los alimentos, muebles para el hogar y servicios de restaurante y hotelería.



“La inflación de alimentos en Cali ascendió al 30%, 3 puntos porcentuales por encima del registro de Colombia. El arroz, el plátano, la cebolla y la yuca presentaron variaciones por encima del 50% anual”, expresó Londoño.



Lea también: Conozca los pormenores de la decisión del Gobierno de desligar 85 cobros del alza del salario mínimo



Asimismo, destacó que el Índice de Precios al Productor que incide directamente en la estructura de costos de las empresas presentó una variación negativa del 1,4% en diciembre de 2022.



“Factores como la devaluación del peso, el invierno que ha afectado las cosechas y transporte de perecederos, además de los factores globales, explican este aumento”, anotó el Gerente de Analítica y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cali, quien añadió que la inflación también está ligada a las presiones de demanda asociadas a un mayor gasto en los hogares debido a los niveles históricamente bajos de la tasa de desempleo en Cali.

Los más afectados

La alta inflación perjudica principalmente a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, debido a que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a comprar alimentos, que son los que jalonan la inflación.



Las cifras así lo demuestran, pues en los hogares más pobres se presentó un aumento de 3 puntos porcentuales por encima de la inflación de aquellos con ingresos más altos durante el 2022.



Lea aquí: Inflación cerró el 2022 sobre 13,12% y para diciembre fue de 1,26%, anunció el Dane



“Si bien es positivo que el Gobierno haya desvinculado varios servicios del aumento del salario mínimo, también es importante que se diseñe un plan de choque que incluya medidas de corto y mediando plazo, orientadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares más pobres”, puntualizó Harold Londoño.



Por su parte, el empresario caleño, Carlo Andrés Pérez, propuso que para contener la inflación de alimentos se deben liberar cupos de importación de insumos agrícolas, abrir líneas especiales de crédito para productores y transferencias condicionadas a hogares vulnerables para la compra de comida.

En Colombia

La inflación en Colombia en el 2022 rompió con todos los pronósticos del Gobierno y del Banco de la República, que proyectaban que este porcentaje no superaría el 12%.

Según el Dane, el Índice de Precios al Consumidor, IPC, para diciembre fue de 1,26%.



Dicho registro estuvo impulsado nuevamente por los alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 27,81%, seguido por restaurantes y hoteles, con 18,54%.



Sergio Olarte, economista de Scotiabank Colpatria, manifestó que este dato no es alentador y advirtió que la caída de la inflación en Colombia para el 2023 va ser bastante lenta por cuenta de los altos precios de los alimentos.



Le puede interesar: Estos son los plazos para declarar y pagar impuestos en Colombia en 2023



Según el analista, lo que se espera es que el Banco de la República, muy posiblemente en su reunión de enero, siga subiendo sus tasas de interés para de alguna manera desestimular el consumo.



Finalmente, Julio Escobar, analista del Banco de la República, dijo que “esperamos que este año y por efecto estadístico que la inflación reduzca porque uno no puede subir cada año el precio de un producto 20%”.