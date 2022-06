Fenalco pide que se sigan realizando los Días sin IVA en gobierno de Gustavo Petro 

Evaluar argumentos técnicos y económicos antes de decidir sobre la continuidad del día sin IVA, propuso el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, luego de conocerse que el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, plantea eliminarlos.



“Esta iniciativa ha beneficiado al comercio, a la industria nacional, al Gobierno y a los colombianos de todos los estratos, que pueden adquirir productos 19% más económicos”, afirmó Cabal, quien agregó que es muy temprano, antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno, para hablar de terminar con estas fechas, sin conocer a fondo los resultados y el impacto social y económico que ha tenido está iniciativa.



Le puede interesar: Equipos de empalme de Petro y Duque ya acordaron cronograma de mesas de trabajo



En declaraciones que ha dado a medios de comunicación, Ricardo Bonilla, asesor económico de Petro durante su campaña, ha manifestado que no ve al próximo gobierno aplicando esas medidas, pues no benefician a la industria nacional, sino en realidad a los productos importados.



Según Fenalco, los días sin IVA han sido importantes para la reactivación del comercio y para que los colombianos accedan a productos, que normalmente no podrían comprar y buena parte de ellos hacen parte de la industria nacional, como electrodomésticos, textiles, confecciones y calzado, entre otros.