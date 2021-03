Alquiler de vivienda en Cali empieza a moverse, pero no despega el de locales

Natalia Moreno Quintero

Este año empezó a reaccionar positivamente el mercado de los arriendos en Cali, especialmente el del grupo de la vivienda (casas y apartamentos), lo que quiere decir que el alquiler de estos inmuebles volvió a ‘prender motores’.



Sin embargo, el grupo de bienes comerciales, o sea los locales sobre vía pública y los que están en los centros comerciales, continúa con un ritmo más lento.



Sin duda, el comportamiento de los arriendos se frenó el año pasado por cuenta del impacto de la pandemia, tal como ocurrió en otros sectores de la actividad económica.



Este año, incluso desde finales del 2020, los arriendos de viviendas empezaron a reaccionar favorablemente. La asesora de una inmobiliaria en Cali Ana Cecilia Suárez comentó que en noviembre del año pasado acumularon 17 viviendas desocupadas, “pero en diciembre nuevamente se movió y este año la reactivación continuó. Hoy, solo tenemos cuatro inmuebles vacíos”, dijo.



En términos del canon de arrendamiento, la señora Suárez indicó que los estratos tres y cuatro son los que muestran el mayor dinamismo, aunque el cinco no se queda atrás. “En el estrato cinco las familias pueden encontrar apartamentos en alquiler entre $950.000 y $1.100.000, incluida la administración, pero son pequeños, no exceden los 70 metros cuadrados”, explicó.

Hugo Alejandro Salazar, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, comentó que el mercado de vivienda está estabilizado.



En relación con los cánones de arrendamientos, dijo que en la gran mayoría de las viviendas se han hecho los incrementos de ley. “Respecto al comercial cada caso es particular y depende mucho del tipo de negocio para el cual se alquile el inmueble. Para el caso de los negocios que han continuado con la operación sin problemas no se ha dado concesiones especiales, sin embargo para muchos casos, donde los ingresos de la operación del negocio ha disminuido, se han hecho descuento en los aumentos, manteniendo el valor del contrato o incluso se han rebajado”.



Para el consultor empresarial Memphis Viveros, el mercado de la Vivienda de Interés Social (VIS) sigue dinámico porque el canon del arriendo está en niveles aceptables.



En ese sentido, el asesor inmobiliario Benjamín Jaramillo, sostuvo que un apartamento VIS de tres cuartos, dos baños y ubicado en estrato tres no pasa de los $850.000, ese valor incluye la administración del conjunto residencial. Anotó que ese valor puede ser mayor o levemente inferior dependiendo de la ubicación. “Si el apartamento está localizado en un sector con buen tráfico vehicular y cerca a un centro comercial o almacén de cadena, el canon puede variar”, señaló.



Vale la pena resaltar que el estrato dos también presenta una buena dinámica, no solo para la vivienda, sino también para los locales comerciales.



Este segmento ha reaccionado de manera positiva porque allí operan tiendas de barrio, misceláneas y minimarkets en locales relativamente pequeños, donde las áreas oscilan entre los 100 y 300 metros cuadrados.

El canon de arrendamiento de una vivienda en estrato tres (apartamento en conjunto cerrado) en Cali, oscila entre los $750.000 y $80.000 mensuales, dicen inmobiliarias.

¿Cuánto demora un alquiler?

Los periodos de arrendamiento son variables, dependiendo del valor del inmueble, metraje, ubicación etc. “Desde la generalidad los períodos de vacancia de las oficinas y locales son los mas largos, es decir su periodo ha aumentado, sin embargo el sector vivienda ha tenido variaciones muy leves y en algunos barrios los periodos de renta han vuelto a períodos normales”, señaló el Presidente de la Lonja de Propiedad Raíz.



¿De qué depende una mejoría? En primera instancia de la confianza del consumidor y este sector no es la excepción. A medida que aclara el panorama y se normalizan las actividades cotidianas, el mercado empieza a reaccionar positivamente.



“Vale la pena mencionar nuevamente la tendencia que ha generado las nuevas dinámicas de trabajo en casa y como algunos propietarios o arrendatarios al pasar más tiempo en sus viviendas, están pensando en cambiar de lugar para vivir, prefiriendo más metros cuadrados por el mismo valor, sacrificando la tan antes valorada cercanía a la oficina buscando lugares más en la periferia de las urbes. O en algunos otros casos, reconociendo la importancia de vivir en un espacio adecuado a necesidades de versatilidad o diseño que implican inversión en remodelaciones a las viviendas, ya que estos espacios en algunos casos; pasaron de ser de un lugar para pernoctar a un lugar para vivir las 24 horas del día”, dijo el señor Salazar.

Sobre locales desocupados

El Presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali no tiene el dato exacto sobre locales comerciales desocupados, “pero podemos tener un estimado basado en el universo de los inmuebles que se encuentran publicados en los portales especializados. Si tomamos uno de los portales más usados en Cali, y filtramos los resultados dejando solo los inmuebles para arrendamiento de oficina, local, bodega o consultorio, encontramos que hay un aproximado de 2.200 inmuebles (cifras aproximadas de la semana anterior)”.



Anotó que para el caso de oficinas, haciendo el mismo ejercicio, hay 748 y para vivienda hay 5.300 unidades promocionadas. Vale la pena mencionar que a estas cifras se les debe añadir aquellos inmuebles que se encuentran en promoción y que solo usan avisos de ventana para alquiler o que no publican en el portal consultado.



Al ser consultado si este es un buen momento para invertir en vivienda, respondió que si. Es el mejor momento para comprar vivienda pero en especial locales, oficinas y bodegas, siempre y cuando usted tenga capacidad de invertir a mediano y largo plazos. “Las mejores oportunidades de compra en cualquier mercado inmobiliario es cuando el mismo se desacelera. Es importante recordar que el mercado nuevamente se nivela (en unos años) y que siempre ganan los que aprovecharon el mercado de bienes raíces cuando este se desaceleró”, precisó el señor Hugo Alejandro Salazar.



Dada la situación del año pasado, muchos se preguntan si se perdió dinero por los incumplimientos en el pago de los arriendos. “Perdieron muchos propietarios que no estaban con empresas inmobiliarias que usaran fianzas o seguros de respaldo. Las afianzadoras y las aseguradoras en la gran mayoría de los casos, salvo contadas excepciones, respondieron”, anotó.