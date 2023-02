El Valle recibiría unos 8.000 subsidios de vivienda de 'Mi Casa Ya' en el 2023

Alrededor de 8.000 subsidios de Vivienda de Interés Social, VIS, y de Vivienda de Interés Prioritario, VIP, del programa ‘Mi casa Ya’, asignaría este año el Ministerio del ramo en el Valle del Cauca.



“Anunciamos que este programa continuará firme en el país y, por supuesto, en el Valle del Cauca. Los subsidios que están pendientes de ser otorgados se irán entregando de manera paulatina”, dijo la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano.



En total se asignarán unos 50.000 este año y la meta ahora es extenderlo a los municipios y zonas pequeñas. Para ello, el Gobierno invertirá $1,5 billones.



El Valle es una región muy activa en vivienda. ¿Cómo se beneficiará con ‘Mi Casa Ya’ este año?

El Valle cuenta con un sector del área de construcción muy robusto. He estado visitando proyectos, conversando con encargados y he notado factores interesantes que no había visto en otros lugares del país, por ejemplo: aquí los precios de la vivienda no van al tope como en el resto del país. Además, un aspecto que quiero resaltar es la calidad urbanística de los proyectos, el espacio público, los equipamientos y el diseño, todo pensados en brindar calidad de vida.



Los constructores, a través de Camacol, aspiran a que se entreguen unos 10.000 subsidios de ‘Mi Casa Ya’, ¿esa cifra usted la ve viable?

Nosotros tenemos para este año un desembolso de 50.000 subsidios en el país, pero todavía no tenemos una distribución regional. Eso depende de la demanda y de la oferta.



El sector de la construcción tiene un inventario de viviendas terminadas para las familias que ya tienen su ahorro o crédito, e incluso ya van a firmar sus escrituras, esas familias están de primeras en la lista porque han hecho un esfuerzo inmenso y no lo vamos a romper.



¿Pero al Valle cuántos auxilios le otorgarían ?

En el Valle creemos que pueden ser alrededor de 8.000, es lo que calculo con la información que tengo. Esos son los subsidios que están para asignar.



Usted dice que este año se entregan 50.000 subsidios. ¿Cuántos más se entregarán durante todo este Gobierno?

Dependemos del Plan Nacional de Desarrollo, de los presupuestos plurianuales y de los anuales. Este año tenemos ya la certeza de que son 50.000.



¿Cuánto dinero va a invertir el Gobierno este año en ‘Mi Casa Ya’?

El programa ‘Mi Casa Ya’ lleva 8 años beneficiando a los hogares colombianos. Este año vamos a invertir $1,5 billones en su fortalecimiento.



¿Cuáles son los ajustes que este Gobierno le ha hecho al programa y como se pueden beneficiar las familias?

El programa está dirigido a colombianos que están interesados en adquirir vivienda nueva, que no han sido beneficiarios de otro subsidio de vivienda y que no son propietarios en el territorio nacional.



Además, el hogar interesado debe haber realizado la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación para hogares urbanos y otra para los hogares rurales.



La familia interesada en acceder al subsidio debe buscar en el mercado inmobiliario la vivienda VIS o VIP de su preferencia en el proyecto que le llame la atención. Una vez lo elija debe acercarse a la entidad financiera de su elección y tramitar el crédito hipotecario o el leasing habitacional.



Según lo que usted explica, las personas beneficiadas son las que hacen parte del Sisbén, pero ¿qué va a pasar con aquellas que estaban en lista de espera y no están clasificadas en el Sisbén como pobres?

Anteriormente las personas demostraban su nivel de ingresos presentando una carta de la empresa en donde especificaban que ahí trabajaban, el cargo y salario (hasta cuatro salarios mínimos), con eso se habilitaban siempre y cuando no tuvieran vivienda y nunca hubieran recibido el subsidio. Con esos elementos ya estaban listos en el negocio inmobiliario.



Actualmente calculamos que las familias que ya están listas en ese proceso con la encuesta del Sisbén tramitada oscilan entre 20.000 y 23.000. Las que no tienen la encuesta, solo deben hacerla, nada más, no los vamos a sacar, ni tienen que comenzar de nuevo porque ya han caminado mucho.



¿Nos puede precisar si el Sisbén define estratos?

No, el Sisbén no define estrato, es solo una encuesta que se les hace a las familias para conocer su situación socio-económica.



Entonces, ¿cómo clasifica una familia para el subsidio?

Insisto en que el Sisbén no tiene nada que ver con el estrato. Y clasifica en cuatro grupos: A, B, C y D dependiendo de la condición socio- económica. Esa clasificación les da un puntaje. La familias solicitan la encuesta Sisbén y quedan con un puntaje dentro de la calificación.



¿Qué sigue en el proceso para que reciba el subsidio?

Nosotros hacemos un sistema de puntajes donde está el Sisbén y el municipio donde la familia va a comprar la vivienda nueva. Se priorizan unas calificaciones, entre ellas si aplica para una vivienda VIP o VIS, para una vivienda rural o urbana, asimismo si la persona es víctima del conflicto armado o si tiene enfoque diferencial. A esas categorías se les asigna un puntaje, que resulta de una suma que tiene establecida el Ministerio. Entre más alto el puntaje, la familia es más pobre. Ese puntaje se ordena y con base en eso, según la disponibilidad mensual de subsidios, se entrega a la familia que tenga más puntos.



¿En ese caso qué pasará con las personas que ya habían aplicado al subsidio, pero están pendientes de que lo reciban?

Le explico: los que están listos para comprar son los que venían en la cola. En este caso, se tendrá en cuenta el tiempo que llevan esperando, más que el puntaje.



Lo que se va a tener en cuenta para la asignación es lo que ya le dije, quienes ya hicieron el trámite y están esperando, porque aún no hay vivienda rural. Hoy hay más VIS y dos de cada tres viviendas están ubicadas en ciudades grandes. Vamos a evacuar ese inventario y a las familias que vienen esperando el subsidio.



Es decir que si un caleño aplicó y realizó todo el trámite, se gana unos $3 millones al mes , pero no está en un nivel de pobreza alta, puede aplicar sin problema o tiene que preocuparse?

Según la encuesta Sisbén, puede aplicar. En un primer momento vamos a tener unos puntajes más bajos (que corresponden a los menos pobres) y a medida que vaya avanzando haremos la asignación de subsidios hacia la oferta a la que queremos llegar, que son los municipios pequeños.



Eso significa que no se pierde el subsidio, sino que se demora un poco más...

Es posible, pero yo calculo que entre este año y el próximo, de manera paulatina, se van a ir entregando.



En el caso de que los constructores prefieran los municipios de zona de influencia a las grandes ciudades, como Jamundí, Yumbo y Palmira, ¿qué posición toma allí el Ministerio?

Mire, hay más de 2.000 empresas constructoras en el país y 'Mi Casa Ya' otorgaba subsidios a viviendas producidas por el top 10 de las empresas constructoras, eso no está mal, lo hacen muy bien, es un gran producto.



Cuando estamos diciendo que vamos a ir a municipios pequeños, seguramente habrá empresas más pequeñas (constructoras) que se van a interesar, porque son proyectos de 100 ó 200 unidades de vivienda, eso también genera un equilibrio empresarial.



Si vamos a preferir el otorgamiento de subsidios en municipios pequeños, las empresas pequeñas van a tener una oportunidad que hoy en día no tienen tan fácilmente.



¿Tiene algún ejemplo en el Valle?

Sí. Hay una constructora vallecaucana que tiene un proyecto interesante en Puerto Tejada (Cauca), aunque está cerca a Cali. Lo que quiero decir es que las empresas ya están pensando a futuro, tenemos proyectos listos, unos en proceso y otros nuevos. En los nuevos van a mirar cómo toman esos subsidios.



Había un programa muy exitoso en gobiernos pasados para vivienda de clase media, de unos $400 millones, ¿ese se está quedando por fuera?

Sí, no va a continuar. Ese programa se implementó después de la pandemia para reactivar la economía para viviendas de $400 millones y $500 millones, familias con ingresos medios altos. Los recursos del Estado deben llegar a la población más pobre. En ese momento se hizo, reactivó la economía, pero creemos que se aprovecha más con personas que tienen un salario mínimo de ingresos.



¿Sigue siendo el Valle el departamento que tiene el precio de la tierra más competitivo del país ?

Ese es un factor para que los proyectos tengan un precio inferior, pero yo veo que le ponen mucha atención a la calidad urbanística de las propuestas porque todas tienen muy buen entorno. Yo he visitado proyectos en todo el país que no cuentan con espacios agradables para vivir, en donde el desarrollo comunitario no es bueno.



Este año los analistas dicen que la inflación cederá en el segundo semestre, ¿eso ayudará a la VIS?

​

Hay pronósticos de que va a llegar a un dígito este año. Eso va a estabilizar las tasas de interés y todos los eventos económicos, pero cuando el Gobierno decide inyectar $1,5 billones está haciendo un aporte inmenso, que se va irrigar a todo el sector de la construcción.