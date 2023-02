El gran repunte que tendrá la construcción de vivienda este año en el Valle

Los constructores del Valle del Cauca y el gremio que los agrupa, Camacol, se mostraron complacidos con la noticia de que este año se entregarán los 23.000 subsidios del programa ‘Mi Casa Ya’ que el Gobierno Nacional estaba pendiente de otorgar para todo el país.



Si bien Camacol no pierde las esperanzas de que se puedan entregar en la región alrededor de 10.000 subsidios, desde el Ministerio de Vivienda se informó que para la región se podría entregar unos 2.500, cifra que representa el 10% del total previsto para este año.



Alexandra Sofía Cañas, gerente de Camacol Valle, resaltó que el programa ‘Mi Casa Ya’ en los últimos ocho años ha beneficiado a más de 54.000 hogares de los cuales el 65% devengan entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes.



“La mayoría de las ventas en el Valle están sustentadas en el programa y ojalá recibamos un buen número. Para este 2023 requerimos la continuidad de los subsidios para atender a 17.000 familias. Estamos sintiendo un impacto muy importante no solo de los hogares, sino de los constructores que están expectantes en saber qué va a pasar”, expresó Cañas, y agregó que continúan expectantes para saber cuáles serán los cambios que va a tener el programa y cómo va a ser la operatividad en las regiones.



Entre tanto, el arquitecto Jairo de la Cruz, señaló que la continuidad de este programa en la región es de vital importancia principalmente para las familias que no cuentan con los recursos económicos para acceder a un crédito bancario. Además, “los constructores en un 80% trabajan liderando proyectos habitacionales para este sector de la sociedad”.

¿Qué dijo la Ministra?

Catalina Velasco, ministra de Vivienda, luego de hacer el anuncio del desembolso para los subsidios, expresó que “Mi Casa Ya es el programa más importante del Ministerio de Vivienda, es el instrumento a través del cual se dirigen los recursos de subsidio a las familias que llevan años cultivando ese sueño”.



En cuanto a los inconvenientes que se presentaron al momento de hacer los desembolsos, aclaró que han estado trabajando para dar una solución, pero que esto tiene que ver con el mandato anterior.



“Realmente, este es un problema serio y quiero comenzar por informar que a partir del día 13 de febrero comienzan a hacerse los desembolsos de los subsidios de 23.000 familias”, indicó la Ministra.



Igualmente, aclaró que los recursos no se habían entregado porque al ser parte de una figura presupuestal que se llama vigencias futuras, “no permitía que pudiéramos hacer los desembolsos sino hasta ahora.”



En cuanto a las metas para los próximos cuatro años, la ministra Velasco destacó que “en el cuatrienio la meta es hacer la mayor cantidad de adecuaciones en la historia de un programa de estas características para llegar a todos los territorios del país”.

¿Cómo acceder al programa?

Con el incremento del salario mínimo en el 2023 podrán aplicar a este programa las personas y hogares que ganen: 1. Entre uno y dos salarios mínimos, es decir hasta $2.320.000 mensuales, podrán acceder a un subsidio de hasta $38.800.000, equivalentes a 30 salarios mínimos.



2. Las personas que ganen entre dos y cuatro salarios mínimos, es decir máximo $4.640.000 que serán los cuatro salarios mínimos en 2023. Para ellos, el subsidio será de hasta $23.200.000, que equivalen a 20 salarios mínimos.



Este subsidio en el 2023 aplica para compra de vivienda de interés social, es decir vivienda con un valor máximo de $174 millones.