Los puntos de concentración de la marcha contra el Gobierno Petro este 15 de febrero en Cali 

Cali y el país se preparan para el desarrollo de varias marchas referentes al Gobierno de Gustavo Petro, una de ellas la convocada por la oposición para el próximo miércoles 15 de febrero.



Esta manifestación, que ha sido convocada en su mayoría por políticos o líderes 'antipetristas', se realizará un día después de la marcha que convocó el presidente Gustavo Petro para que los colombianos salgan a las calles a apoyar las reformas sociales impulsadas por su Gobierno.



Sobre la marcha de la oposición se conoce que lo que buscan sus organizadores es manifestar la inconformidad que un sector de la población colombiana tiene, no solo frente al actual Mandatario, sino también frente a las propuestas que su Gobierno está buscando implementar.



Lea además: Video: la respuesta del expresidente Uribe a un opositor que lo encaró en un aeropuerto



Al respecto, se detalló que, en el caso de Cali, los asistentes se reunirán en el Parque de las Banderas a las 10:00 a.m. para dirigirse a la Plazoleta Jairo Varela, donde esperan manifestar su posición con pancartas y banderas de Colombia.



"Saldremos a las 10:00 a.m. del Parque de las Banderas y esperamos llegar hacia el mediodía a la Jairo Varela, ahí nos quedaremos un tiempo. Vamos a recorrer toda la Calle quinta y quienes no puedan llegar al punto de inicio pueden irse sumando, hay personas que seguro llegarán al punto de concentración final ", detalló Jaime Arizabaleta, vocero de la oposición en Cali.



Con relación a cómo se ha divulgado la convocatoria, el vocero explicó que la invitación ha sido en su mayoría digital, puesto que ha sido compartida en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Sobre quiénes se han unido a esta, Arizabaleta precisó que han confirmado su asistencia diferentes políticos de la ciudad, así como empresarios y miembros del sector de la salud.



"Ese espacio de participación ciudadana es importante para rechazar los actos del Gobierno, que además de erráticos, están poniendo en peligro la estructura democrática del país. Me parece pertinente la marcha y estaré acompañándola", aseguró el senador vallecaucano por el Partido Radical, Carlos Fernando Motoa.



De acuerdo con lo compartido en redes sociales, los caleños que deseen participar deberán vestir camisetas blancas, que es la prenda que, desde manifestaciones anteriores, ha caracterizado a la oposición. Según indicaron lo organizadores, la marcha no solo será en contra del Gobierno Petro, sino también de la administración de Jorge Iván Ospina.



Lea también: "Emcali ya no es la vaca lechera de antes", cuestionan posible traslado de recursos a la Alcaldía



"La movilización no va dirigida solo al Presidente de la República, también va en contra de esos partidos políticos que se venden por migajas, estamos notificándolos que si siguen en ese propósito de apoyar a Petro, pues este año en las elecciones se van a quedar sin alcaldes, diputados y gobernadores", manifestó Arizabaleta.



Cabe anotar que el pasado 29 de octubre se llevó a cabo en Cali la marcha más reciente contra el Gobierno actual, la cual tuvo una buena afluencia de ciudadanos, por lo cual, para esta oportunidad los organizadores esperan que la convocatoria sea masiva.



"El mensaje puntual es contra la clase política oportunista que apoya al Presidente y que, aunque en un principio no estaban con él, ahora lo apoyan por burocracia y favores. Pero también al Congreso porque sabemos que hay oposición, pero es muy pequeña. Ahora hay es una oposición ciudadana", comentó Jaime Arizabaleta.