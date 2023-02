Video: la respuesta del expresidente Uribe a un opositor que lo encaró en un aeropuerto

El expresidente Álvaro Uribe fue nuevamente encarado por un opositor cuando se encontraba haciendo fila para ser atendido en el counter de un Aeropuerto, al parecer, de Estados Unidos.



De acuerdo con el video compartido en redes sociales, el Expresidente fue encarado por un joven opositor quien, aunque se encontraba en la fila varios puestos detrás de Uribe, no dudó en arremeter contra él.



Ante ello, el reconocido abogado Abelardo De la Espriella intentó encarar al joven para defender a Uribe, sin embargo, el Expresidente lo frenó en seco y le pidió no intervenir porque, según le recalcó, él era capaz de discutir con el opositor.



"Soy capaz de discutir con él sin insultarlo. A ustedes les han creado una opinión falsa de la realidad, querido amigo", comentó Uribe al abogado, mientras un grupo de personas que estaban presenciando la discusión le manifestaban su apoyo.



De hecho, mientras el Expresidente discutía con el joven, varios de sus seguidores aplaudieron el hecho de que él quisiera hablar con el opositor al tiempo que hacia fila para registrar su equipaje.



"Radicales de izquierda que no han sido capaces de discutir conmigo objetivamente. A ustedes les han creado una visión falsa de la realidad, querido joven", manifestó Uribe al joven opositor.

