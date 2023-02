Era maltratada y dejó un hijo: el drama de la caleña que fue asesinada por su pareja en EE.UU.

El pasado martes Daniela García tenía planeado cambiarse de cuarto, pues las constantes peleas con su pareja, con quien se había mudado desde el seis de diciembre a Estados Unidos, la tenían agobiada. No alcanzó, a la madrugada Jimmy Alexis Elvira la habría atacado con un cuchillo en varias oportunidades a la altura del abdomen y falleció en el lugar de los hechos.



Daniela y Jimmy se conocieron hace seis años en Cali y vivían juntos desde hace cuatro. Él, de más de 40 años, durante mucho tiempo tuvo un local en el centro donde reparaba celulares, luego compró un camión en el que hacía trasteos pero la situación económica no mejoró.



Ella, de 24 años, pasó su infancia en Jamundí donde vivió junto a su mamá y era la menor de tres hermanos. Además, era madre soltera de Nicolás, un pequeño que dejó en Colombia al cuidado de su abuela.

“Mientras estuvieron en Colombia los familiares sabíamos que ellos tenían problemas, pero nunca pensamos que había sido maltratada.



Nunca nos imaginamos que un feminicidio se presentara en nuestra familia”, dice Claudia, hermana de Daniela, y añade que la joven antes de irse a Nueva Jersey, Estados Unidos, trabajó en la tienda de ropa Quest como asesora de ventas y decidió renunciar, según su familia, por la presión que Jimmy ejerció sobre ella para que tomara esa decisión.



Luego de la llegada a ese país, la víctima le contó a su familia que todo estaba marchando bien y que en los próximos días la ascenderían a cajera. Sin embargo, una llamada de Jimmy a la madre de la joven el pasado fin de semana encendió las alarmas.



“Él se contactó con mi madre, le manifestó que tenía problemas con mi hermana, que se iban a separar y que él iba a seguir respondiendo por el niño así no fuera suyo. Dijo que no lo iba a desamparar”, contó Claudia, y explicó que, a raíz de esa llamada, creen que este hombre ya venía planeando algo porque “hablaba como si Daniela no fuese a estar viva en un futuro”.



A raíz de esta conversación, Claudia decidió escribirle a su hermana para brindarle ayuda y recordarle que, a pesar de la distancia, la apoyaría. Esos mensajes nunca fueron respondidos y lo único que llegaron fueron malas noticias.



“A mi mamá la llamó un Policía del condado de Hudson, cerca de Nueva York, y fue él quien nos informó que mi hermana había fallecido por puñaladas. Del hecho hay testigos porque ellos vivían con una pareja de amigos que conocieron desde Cali y los recibieron en Estados Unidos, quienes intentaron auxiliarla pero nos contaron que Jimmy los amenazó con el cuchillo”, relató la hermana de Daniela.



Según cuenta la familia, el mal trato hacia la joven fue constante desde su llegada a América del Norte. Incluso, ya le habían dicho al agresor que en los próximos días debía abandonar la casa, situación por la que él habría aumentado sus comportamientos agresivos.



“La autopsia de mi hermana apenas la realizaron ayer (miércoles), pero lo que me cuentan sus amigos es que luego de que ella fuera herida en el abdomen, perdió la vida muy rápido. No duró mucho tiempo viva”, contó Claudia, y reiteró que la familia en Cali no conocía el maltrato que la joven padecía. “No sabíamos nada hasta su muerte”, recalcan.



Ayer un organismo humanitario, identificado como Repatriación Latina, se contactó con los familiares de la joven en Cali y les informó que ellos se harán cargo de la repatriación del cuerpo y cubrirán todos los gastos.

Mientras esto pasa el presunto agresor se encuentra detenido por las autoridades estadounidenses y se recupera de lesiones que él mismo se causó con el arma con la que le habría quitado la vida a su compañera sentimental.



Nicolás, el hijo de Daniela, quedará a cargo de su abuela materna, quien se encuentra muy afectada por la noticia, a tal punto que la familia solicita la colaboración de un especialista que les pueda brindar ayuda sicológica lo más pronto posible.



“A mi hermana la recordaré como una mujer callada, dulce y tierna. Solo quería sacar adelante a su hijo. Ella era la niña de la casa a la que todos cuidábamos”, afirmó Claudia en medio del llanto.