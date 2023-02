La historia del caleño que se ahogó tratando de cruzar la frontera de México con EE.UU.

Buscando el sueño americano, fue como Juan Pablo Montoya Tonuzco, murió ahogado al tratar de cruzar el Río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta es la historia.



Fue en julio de 2022, cuando Montoya salió del calor de su hogar con rumbo a la ciudad de Medellín, sin contarle a su familia, las verdaderas intenciones de su viaje. Una vez en la capital de Antioquia, fue cuando emprendió la travesía por Necoclí, atravesando varios países de Centroamérica, como Costa Rica, Honduras y Guatemala, hasta llegar a México.



Según cuenta Andrea Montoya Tonuzco, hermana del fallecido, Juan Pablo siempre soñó con pisar suelo estadounidense, pero jamás pensó que al salir de su casa no lo volvería a ver, pues él no dio explicación del viaje.



Así entonces, cuando llegó a México, se estableció en este país durante tres meses y se dedicó a explotar su talento en la barbería. Sin embargo, su propósito siempre estuvo llegar a Estados Unidos, por eso, a finales de noviembre retoma el camino y exactamente el 2 de diciembre se comunica por última vez con sus seres queridos en Colombia.



"El 2 de diciembre es la última llamada que nos hace y nos cuenta que va a atravesar el Río Bravo en la noche. Una noticia que nos preocupó, porque habíamos escuchado sobre el peligro de este cruce, sin embargo, a pesar de que le advertimos que no lo hiciera, se arriesgó y desde entonces no volvimos a saber de él", relató su hermana.



Fue ahí cuando para la familia Montoya Tonuzco empezó una película de terror, en la que la incertidumbre y la preocupación, fueron las protagonistas, pues el joven de 19 años, nunca volvió a llamar.



"Eso lo paso a ojo cerrado, si pude con el Daríen, puedo con este", estas fueron las palabras de aliento y seguridad, que el caleño le quiso transmitir a su familia, no obstante, consciente de lo que podía suceder, su desenlace no fue el que esperaba y terminó ahogado.



Según relatan sus familiares, el 7 de diciembre, encontraron el cuerpo de Montoya, pero solo hasta el pasado sábado, 4 de febrero, se confirmó que se trataba de Juan Pablo.



"Luego de dos meses sin recibir información sobre su paradero, decidimos contactar un criminólogo en México, quien fue la persona que ágilmente nos ayudó a encontrarlo. Guardaba la esperanza de que no fuera él, pero por medio de una videoconferencia pudimos confirmar que sí se trababa de su cadáver", precisó su hermana, en medio de lágrimas.



Por ello, actualmente su familia pide apoyo para poder repatriarlo, ya que se encuentra en un estado avanzado de descomposición y para darle sagrada sepultura en Cali, se necesitan 20 millones de pesos.



Johana, hermana de occiso, habilitó la línea telefónica: 314 6828620, para las personas que deseen colaborar, pues están sobre el tiempo para poder realizar la repatriación.



"Fue un niño contento, seguro y con ganas de salir adelante", así lo recuerda su familia, quien en este angustioso momento desea darle un último adiós.



👉 Este es uno de los videos que Juan Pablo Montoya le envió a su familia, antes de morir ahogado en el Río Bravo. En las imágenes se puede ver cómo él, junto a otros emigrantes, emprenden su viaje hacia Estados Unidos.



