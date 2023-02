"Emcali ya no es la vaca lechera de antes", cuestionan posible traslado de recursos a la Alcaldía

Como una irresponsabilidad calificó el concejal Roberto Rodríguez la decisión de la Alcaldía de pedirle a Empresas Municipales de Cali, Emcali, $197.000 millones de excedentes generados en años anteriores.



El cabildante explicó que hoy en día esta empresa gasta más dinero en operar y vender, que los que le ingresa por los servicios prestados “y así y todo desde la Alcaldía reclaman excedentes, es un irresponsabilidad, hay temas más importantes como que, si el Gobierno Nacional no amplía el plazo de de pago de la deuda, al 2024 no tendríamos como cancelar los $160 mil millones. Se le pone la lápida a Emcali”.



Según las cifras presentadas en el Concejo de Cali, con datos al mes de noviembre del 2022, Emcali reportó un aumento en los ingresos operacionales de 20,8 %, pero los costos de ventas se incrementaron 24,4% y los gastos administrativos, 21 %.



Por componente, en Energía los ingresos reportaron un alza del 30 %, pero de igual forma los costos operacionales, 27 % y los gastos administrativos, el 30 %.



El negocio de telecomunicaciones tuvo un decrecimiento en sus ventas del 9 %, los costos aumentaron 11 % y los gastos 22%.



“Lo que hay que decirle a la Alcaldía es que Emcali no es la vaca lechera que era en el pasado para los políticos, esta entidad está en un momento crítico, que no aguanta porque no tiene la caja, para asumir compromiso de este tamaño”, dijo.



La concejal Ana Erazo afirmó que está de acuerdo con que las Empresas Municipales de Cali generen recursos para la ciudad, “pero no creemos en este Alcalde porque no ha tenido una gestión transparente, a quién le entregaremos este dinero cuando también Emcali tiene que salvarse así misma. Esos excedentes no los puede tener Jorge Iván, que le queden a la empresa para que sigan recuperándose”, dijo.