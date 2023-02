¿Marchas del Gobierno Petro y oposición subirán la inflación? La pregunta que preocupa a comerciantes 

Como preocupante calificó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes organizados del país, Fenalco, la agenda de marchas programadas para esta semana, especialmente las de mañana y el 15 de febrero, que obstaculizan la jornada laboral y afectan la productividad y competitividad de las empresas.



“Esta situación seguramente tendrá como consecuencia un incremento adicional en la inflación, después de que hemos vivido más de un mes de bloqueos en las vías, lo que ha causado estragos en los costos de los productos” Así mismo, el vocero de los comerciantes afirmó que si bien Fenalco respeta la protesta social pacífica, como un derecho constitucional que asiste a todos los colombianos, no es coherente hacerlas entre semana afectando a todos los trabajadores y a la economía en general, en un momento en que empezamos a vivir una tendencia de desaceleración.



De igual manera, para los comerciantes causa sorpresa que se haga un llamado a apoyar unas reformas de las que no se conocen los textos en su totalidad, privando a los ciudadanos de su derecho de conocer y socializar ampliamente el contenido de estas iniciativas.



Esto sin contar que el fuero natural de la discusión, tanto del Gobierno como de la oposición es el Congreso de la República. En lugar de paros y marchas Fenalco siempre ha propuesto encuentros de diálogo con los diferentes sectores públicos y privados, que permitan llegar a acuerdos en beneficio de todos los colombianos.



“En momentos de tanta incertidumbre, de una altísima tasa de inflación, volatilidad del dólar, bloqueos de carreteras y descenso de las ventas, el empleo y la economía consideramos que no es aún el momento de realizar estas jornadas ni de protesta, ni de apoyo al Gobierno”, dijo.



Por último, el vocero de los comerciantes hizo un llamado al Gobierno para que se fortalezca la presencia de la fuerza pública y de esta manera evitar que las marchas terminen en actos de confrontación, violencia, bloqueos, vandalismo y saqueos.