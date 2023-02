Análisis: ¿qué viene para Colombia ante la desaceleración de la economía?

Los resultados de la economía colombiana en el 2022, que creció 7,5%, son positivos, pero generan preocupación para este año porque el aumento es inferior a lo previsto por el mercado, lo que muestra que hay señales de desaceleración.



Los analistas, e incluso el mismo Banco de la República, estimaron que el año pasado la economía crecería entre 7,9% y 8,0%, es decir, casi medio punto porcentual por encima del 7,5%.



En el último trimestre del año, que es la temporada de fiestas y las mayores compras, se estimaba que el PIB aumentaría 3,8%, pero la realidad, según informó el Dane, es que creció 2,9%, casi un punto por debajo a los pronósticos.



“Nadie desconoce que a la economía le fue bien el año pasado, pero también es cierto que esos números dan cuenta de que desde finales del mismo ya se percibía una desaceleración de la economía”, señaló Mauricio Hernández, economista del Bbva Research.



Lea aquí: Las alertas de los gremios por el posible deterioro de la economía en el 2023



Una opinión similar tiene Sergio Olarte, economista líder del banco Scotiabank Colpatria. Ambos coinciden en afirmar que varios factores reflejan el “frenazo”.



En primer lugar, la demanda interna bajó considerablemente al cierre del año, y eso se explica por el menor consumo de los hogares (privado) y el fuerte deterioro del consumo público.



En segundo lugar, las exportaciones de bienes se redujeron en el último trimestre, reflejando la desaceleración de la economía global. Y en tercer lugar, se presentó una inusual acumulación de inventarios al cierre del año, lo cual se relaciona como ciclos de moderación económica.



“Como resultado, los sectores más relacionados con la producción y comercialización de bienes (agropecuario, minería, industria, comercio) y la construcción tuvieron marcadas desaceleraciones al cierre del año”, explicó Hernández.



Lea también: Jornada laboral en Colombia, de las más altas en la Ocde







¿Qué viene para este año?

Para el 2023, el Bbva Research espera un crecimiento del PIB de apenas el 0,7%, lo cual significa una notable desaceleración con respecto al resultado del año pasado.



Una cifra similar proyecta el Banco de la República. Por su parte, los industriales, agrupados en la Andi, confían en que el PIB crezca o supere el 1%. Posiblemente el 1,5%.



El panorama es complejo en razón a que hay otros datos económicos que confirman la debilidad de la actividad económica al inicio de este año.

En particular, para enero, se reportó una baja en la venta de vehículos nuevos, asimismo, hubo un deterioro de la confianza de los hogares, un menor balance de las ventas de los comerciantes, un bajo crecimiento de la demanda por electricidad y una reducción notable de las ventas de vivienda nueva, entre otros.



Le puede interesar: Este viernes arranca la rueda de negocios de turismo más importante de Colombia



“Todo esto nos lleva a pensar que el consumo de los hogares, por una inflación bastante alta y la necesidad del Emisor de subir sus tasas de interés, ha hecho que la demanda por bienes y servicios se desacelere más rápido de lo que se pensaba. Estamos viendo que la economía tuvo un comienzo de año flojo, pero adicionalmente podemos esperar que la desaceleración continúe porque la inflación en la economía no cede y se espera que no baje a un solo dígito hasta octubre de este año. Las tasas tampoco van a poder bajar”, indicó Olarte.