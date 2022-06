La inquietud que generó la elección de Gustavo Petro como nuevo Presidente de la República el pasado domingo se vio reflejada en el alza que tuvo el precio del dólar este martes en el mercado de casas de cambio, el cual experimentó brotes de especulación.



En un recorrido que realizó por diferentes sectores de Cali, El País pudo constatar que el precio de la divisa en algunas casas de cambio en Cali registró alzas de hasta 13%, por cuenta de una mayor demanda, pero también debido a que otros establecimientos incluso dejaron de venderla.



Esto, según dijo un agente del mercado que pidió reserva de su identidad, porque "muchas personas lo han guardado a la espera de poder vender en los próximos días a un precio todavía mayor".



El de las casas de cambio, cabe recordar, es un mercado no regulado y por ello el precio del dólar que se compra a través de ellas es el resultado del libre juego de oferta y demanda.



En la mañana de este martes, quienes compraban dólares en las casas de cambio de Cali encontraron precios por encima de los $4.000. Hasta el viernes pasado, en casi todos los establecimientos la divisa se conseguía un poco por debajo de esa cifra.



En el local de la casa de cambio Euro Express de Chipichape, por ejemplo, se vendía dólar a $4.500. El pasado viernes su precio era $3.980.



Entre tanto, en el local de Transdivisas se conseguía dólar a $4.250, mientras el viernes estaba en $3.950.



Otros establecimientos, como Punto Dollar y Cambios y Divisas Chipichape, reportaron que no tenían dólares para la venta.



"Está súper escaso y se consigue más costoso, porque con tanta gente que salió a decir que se iba del país si ganaba Petro, muchos decidieron guardarlo para tratar de ganar todavía más en los próximos días. Es una situación normal", dijo por su parte a El País un negociador independiente de divisas que pidió omitir su identidad.



Aunque el fin de semana, poco después de cerradas las elecciones, en redes sociales se viralizó una imagen en la que un establecimiento del aeropuerto de Medellín vendía dólar a $5.000, en el recorrido de El País en Cali no se encontró ningún establecimiento con divisa a ese precio.



Hablan los negociadores

Sobre la situación El País también habló con Martha del Pilar Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana De Profesionales Del Cambio, Asoprocambios, quien dijo que "eso que está pasando hoy con el mercado libre de divisas es algo que de alguna manera se preveía que podía pasar".



"El nivel de incertidumbre y de preocupación de algunos, generó una avalancha fuerte de demanda de dólar, e incluso hubo algunos casos ayer que reportaban que las oficinas se habían quedado sin divisas por la alta afluencia de personas que demandaban", comentó la señora Martínez.

La dirigente gremial recalcó que "al tratarse de un mercado financiero, el tema especulativo afecta de manera directa el movimiento del mismo".



"Es un mercado de libre competencia donde todo confluye. Si yo tengo expectativa de que pueda vender mejor mis divisas, pues para qué lo hago hoy si puedo esperar a que suban más. Mientras que por el otro lado, hay una alta demanda de divisas, debido a la incertidumbre de ciertas personas sobre el futuro del país bajo el nuevo Gobierno. Entonces, es una situación previsible y yo creo que las mismas fuerzas del mercado se van a encargar de estabilizarlo", enfatizó.



En la situación, agregó la directora de Asoprocambios, también incidirá el comportamiento de la Tasa Representativa del Mercado, la cual no se ha disparado sino que se ha mantenido entre las fluctuaciones normales del mercado.



"Yo creo que en los próximos días toda esta especulación se irá normalizando y llegaremos a ese precio de equilibrio que el mercado definirá. Que en las casas de cambio vaya a estar por encima de la TRM o por debajo, no lo sabemos, porque nadie interviene el mercado, solo las fuerzas de oferta y demanda", afirmó la ejecutiva.



¿Qué pasó con el dólar oficial?

Aunque no tienen relación directa, lo ocurrido en las casas de cambio es también un reflejo de lo que pasó en el mercado interbancario de divisas, donde el dólar tuvo una jornada marcada por un clima de nerviosismo, que luego se moderó.



En el mercado Spot, que es administrado por la Bolsa de Valores de Colombia y concentra el mayor volumen de operaciones, el dólar alcanzó una cotización máxima de $4.100, pero bajó luego a $4.007,70.



Al cierre de la jornada, la Superintendencia Financiera certificó que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles 22 de junio quedó en $4.026,92. Esta cabe recordar, es la tasa oficial que se utiliza para liquidar operaciones como las compras con tarjetas de crédito.



Diversos agentes del mercado coincidieron en que es posible que la volatilidad del precio del dólar se mantenga por unos días, pero se reduciría en la medida en que avance el proceso de conformación del nuevo Gobierno y se conozca, sobre todo, a los integrantes del equipo económico.

