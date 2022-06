Opciones para empezar a invertir sus ahorros, pasada la incertidumbre electoral

Pasadas las elecciones presidenciales, que dejaron como ganador a Gustavo Petro, algunas personas se cuestionan qué tan conveniente es invertir y en qué activos podrían hacerlo. No obstante, es de recordar que otros factores, como el alza en las tasas de interés por parte de los bancos centrales, la crisis logística y la geopolítica que hoy azota al mundo por la guerra en Ucrania, pueden generar oportunidades de inversión.



"Donde hay incertidumbre y riesgo hay rentabilidad. Si uno quiere tener un portafolio rentable, tiene que asumir riesgos", anotó Andrés Moreno, analista financiero y bursátil.



No obstante, expertos consultados por La República aseguran que es ideal esperar el comportamiento de la bolsa en los próximos días.

"Posiblemente pase lo que sucedió con Chile y Perú, cuando se desvalorización los activos, los bonos, el dólar y las acciones, pero luego se normaliza. Oportunidades se presentan principalmente en los TES", dijo José Luis Hernández, mesa trader institucional de Corficolombiana.



Plataformas como Tyba, Trii, Flink, a2censo, Robinhood y eToro han evidenciado crecimientos exponenciales en el poco tiempo que llevan operando, por lo que en 2022 traen nuevas propuestas y planes de expansión para fortalecer el negocio.



La herramienta de Credicorp Capital, Tyba, ya cuenta con una amplia gama de métodos de inversión, como los Fondos de Pensiones Voluntarios o los CDT, pero principalmente se vale de los Fondos de Inversión Colectiva para que sus usuarios sean dueños de acciones.



Desde Tyba, plataforma digital que facilita el acceso a inversiones, recomiendan apostar por la renta fija, ya que hay bonos de corta duración a los que la subida de la tasa de interés no les afecta el precio, así como los fondos de deuda de tasa flotante, cuyos intereses “flotan” por encima de la inflación o una tasa de referencia.



"La renta variable es otra opción. Dentro de este tipo de activo es importante identificar qué sectores o actividades se benefician del ciclo económico en periodos de recuperación y la exposición geográfica más conveniente", señaló Mendoza.



Los fondos de inversión colectiva son otra alternativa para aquellos que quieren ver ganancias en el mediano plazo. "La ventaja de acudir a un fondo de inversión es que su dinero será administrado por profesionales con conocimiento del mercado financiero que, conociendo su perfil de riesgo, invertirán su dinero de tal forma que le permita cumplir sus objetivos en el plazo pactado”, dijo David Daza, experto en Fondos de Inversión de Acción Fiduciaria.



Por su parte, Trii, una aplicación de renta variable creada con apoyo estratégico de Acciones & Valores, permite transar en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) con pequeñas cantidades de dinero y una comisión de $10.000.



Las cifras de 2021 evidenciaron que el número de inversionistas en la aplicación creció 334% anual, con 37.830 usuarios. Así mismo, las transacciones aumentaron 412%, pasando de 8.601 a 44.123.



Prevén operar en la Bolsa de Santiago en el segundo semestre de 2022 y según Carlos Guayara, cofundador de la plataforma, “esta es una apuesta por democratizar el mercado, donde se junta la experiencia, trayectoria y respaldo de la marca peruana con la innovación, creatividad y enfoque en el inversionista minoritario de la plataforma digital”.