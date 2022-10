Dólar cerró este martes a $4.485,18 en promedio, con una caída de $60,48 frente a la TRM

Este martes, el dólar cerró la jornada a $4.485,18 en promedio, lo cual representó una caída de $60,48 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que hoy se ubica en $4.545,66.



Según la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense tuvo un precio de apertura de $4.500, un mínimo de $4.464,20,5 y un máximo de $4.510. Durante la jornada se han negociado más de US$1.169,9 millones a través de 2.064 transacciones.



Esta semana se conocerá el dato de inflación de septiembre y se espera que se ubique en 11,24% en promedio, de acuerdo con la última encuesta de Citi. Según Juan Eduardo Nates, analista senior de divisas de Credicorp Capital, si la cifra sale más alta de la esperada, “asustaría al mercado, que está viendo cómo las oportunidades del Banco de la República para seguir controlando la inflación no están siendo aprovechadas como deberían”.



La caída del dólar se da en línea con el comportamiento del crudo, que volvió a subir luego de su mayor ganancia en un día desde mayo, ya que el mercado miró a la Opep+ para lograr un recorte sustancial en el suministro.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, considerarán reducir la producción en más de un millón de barriles por día cuando se reúnan el miércoles, según los delegados. El martes, el director ejecutivo de Saudi Aramco advirtió que la capacidad excedentaria del mercado petrolero mundial es extremadamente baja.



El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, subía 3,33% a US$91,82; mientras que el WTI ascendía 3,59% a US$86,63.



“Si no hacen nada, los precios caerán a $80 o menos, el mercado es bajista”, dijo Fereidun Fesharaki, fundador y presidente de FGE, a Bloomberg Televisión en una entrevista. “Tienen que hacer algo, no tienen otra opción", dijo.



La reunión de la Opep+ obligará al grupo a decidir si la oferta es actualmente demasiado generosa dadas las preocupaciones sobre la demanda mundial de petróleo, dijo el director ejecutivo de Vitol Group, Russell Hardy, en el Foro de Inteligencia Energética en Londres.