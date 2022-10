International Holding Company (IHC), una empresa con sede en Abu Dhabi, que cotiza en bolsa y que comprende más de 100 entidades con segmentos operativos internacionales, anunció una inversión de 734 millones de dirhams (US$200 millones) en Lulo Colombia; entidad de la que ya tenían 25%.



La inversión entonces representa 49,9% de la propiedad del neobanco indicó Bloomberg. La entidad digital tiene más de 120.000 usuarios activos desde su lanzamiento en junio y que prevé tener más de 200.000 aplicaciones de usuarios antes de finales de 2022.



Con este anuncio la empresa árabe, que también se encuentra en medio de una OPA por Nutresa, busca mayor presencia en Colombia a través de negocios que se relacionan muy de cerca con sus socios los Gilinski.



Lea además: Análisis: ¿Por qué el PIB perderá impulso en el año 2023?



Lulo Bank recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en julio de 2021, para operar como entidad bancaria 100% digital, propiedad de Gilex Holdings, de la familia Gilinski. Y desde febrero de 2022 inició con la activación de los más de 220.000 registros que tuvo en su lista de espera durante los últimos meses para poner a prueba su capacidad.



Sobre la adquisición, Syed Basar Shueb, director ejecutivo de IHC, explicó que "el ecosistema fintech en América Latina ha crecido rápidamente en los últimos dos años de forma sostenida en todos los segmentos y en la cantidad de empresas fintech activas, especialmente digitales. La banca es la que ha experimentado el crecimiento más sustancial a una tasa promedio anual de 57% entre 2017 y 2021 para llegar a 60%, en el caso de Colombia ha tenido avances significativos en materia de inclusión financiera con el incremento en el acceso a productos financieros, que subió al 87%. Es crítico para nosotros alinear cualquier transacción con nuestras estrategias de crecimiento, ya sea para adquirir nuevas capacidades o consolidar, y Lulo Colombia S.A. encaja muy bien con nuestros planes de expansión en América Latina”.



International Holding Company (IHC) es manejada por Tahnoon bin Zayed Al Nahyan hermano del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos. También preside al Royal Group de Abu Dabi, compañía que respaldó las pasadas ofertas que hizo Gilinski por las compañías del GEA.



IHC registró un récord de ganancias en la primera mitad del año, con ingresos que crecieron 121% a US$5.985 millones, en comparación con el mismo período de 2021. Además, la ganancia neta aumentó 137%, según sus estados financieros.



Esta no es la primera vez que la compañía invertiría en Colombia, pues según actores del mercado, IHC sería socio del Grupo Gilinski. En efecto, en los tres cuadernillos de las OPA por Sura se informó que se suscribió una carta con IHC Capital Holding LLC manifestando su intención de participar en un futuro como accionista no controlante de Jgdb Holding, la compañía a través de la cual se llevaron a cabo las ofertas por la compañía de seguros e inversiones.



Benjamin Gilinski, presidente de Lulo Bank, agregó sobre la operación que “las empresas financieras que ganen en el futuro serán aquellas que entiendan que el comportamiento humano cambia constantemente y sigan invirtiendo en nuevas tecnologías. Estamos encantados de que IHC se una a nuestra misión de revolucionar el panorama financiero en América Latina”.



Lea también: Gobierno y Fedegan ya firmaron el acuerdo de compra y venta de tierras



IHC tiene presencia en cuatro de los continentes, en países como Estados Unidos, México, España y Rusia. Ha adquirido participación accionaria en Arena Events Group PC, proveedora de estructuras temporales con un vehículo de propósito especial de Reino Unido; y Theta Bidco Ltd, que tiene clientes como Wimbledon Tennis, The Open y PGA European Tour. En el caso del mercado colombiano es la cuarta zona global al que IHC está expandiendo sus actividades de inversión este año después del Reino Unido, India y Turquía.



La inversión parece ir de la mano con las proyecciones del banco que apuntan a tener una base de clientes de 1 millón en Colombia en los próximos tres años.



“Nuestros usuarios impulsan cada decisión que tomamos. Nos embarcamos en una misión para construir la mejor plataforma financiera de Latinoamérica, un lugar que todos nuestros usuarios amen. Nos esforzamos día a día por lograr la excelencia en todo lo que hacemos para nuestros usuarios. Estoy orgulloso de lo que nuestro equipo ha construido y emocionado de todo lo que viene”, concluyó Santiago Covelli, CEO de Lulo Bank Colombia.