Gobierno y Fedegan ya firmaron el acuerdo de compra y venta de tierras

Este sábado, al norte de Bogotá, se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) para la compra y venta de tres millones de hectáreas de tierras, entre el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, de una parte, y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), de otra.



El acuerdo logró consolidarse el pasado 6 de octubre con la ministra de Agricultura, Cecilia López, y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie. Acuerdo que permitirá comenzar a cumplir e implementar el primer punto del acuerdo de paz.



La firma de este acuerdo fue catalogada por el presidente Gustavo Petro como un pacto histórico: “Es la decisión libre de los poseedores de tierras dedicado a la ganadería extensiva, de vender una parte de tierras fértiles que tienen un mejor uso en el mundo agropecuario para ser entregados a los campesinos de Colombia”.



Con respecto a la hoja de ruta que sigue luego de esta firma, el presidente aseguró que se empieza un trabajo conjunto entre Fedegán y el Ministerio de Agricultura.

Esta foto en mi opinión hará historia.



Es el pacto entre Fedegan y el gobierno del cambio. Garantizar tres millones de hectáreas que se comprarán, de máxima fertilidad con destino al campesinado.



El pacto social y la paz son posibles. pic.twitter.com/JlJNrH8WxG — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2022

¿Qué dice el acuerdo?

El acuerdo establece que los tres millones de hectáreas de tierra deben ser acreditadas como propiedad privada conforme a la ley, no tener ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección y cumplir con las disposiciones ambientales y agrarias y las condiciones ecológicas. Adicionalmente, los predios deberán estar saneados en términos fiscales y con posesión en manos de sus propietarios.



El Gobierno Nacional evaluará la capacidad productividad de la tierra ofertada y se precisará la ubicación de los predios a escala municipal y veredal.



Además, el acuerdo indica que se propenderá porque la adquisición de tierras se focalice en número de hectáreas, que facilite la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables.



Así mismo, el Gobierno Nacional adelantará, de forma inmediata, planes de choque para la construcción y mantenimiento de las vías terciarias necesarias para facilitar a los productores la comercialización de sus productos en condiciones de competitividad.



En ese sentido el Gobierno explicó que El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, y el Gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el gobierno.



Sobre las críticas presentadas en las últimas horas por la alcaldesa Claudia López con respecto a este acuerdo asegurando que: “No entiendo. No hay recursos asegurados para primera infancia, educación, ni transporte público, ¿pero sí hay $3billones para Fedegan?, el presidente contestó que no solucionar el problema de violencia de tierras que lleva décadas es “prácticamente condenar al país a carencias, pobreza falta de progresos y a la muerte de muchos de sus integrantes”.