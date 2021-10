¿Cómo terminará la economía en el 2021? Mincomercio da sus proyecciones

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, completó cuatro meses al frente del cargo, luego de asumir en medio de un momento difícil del país, no solo en el campo económico, sino social, en los cuales ha continuado trabajando en la reactivación segura.



Son cuatro meses en los que ha enfocado su trabajo en las regiones, para apoyar a los empresarios que se vieron afectados por la pandemia del covid-19, con la intención de preservar los empleos y evitar una mayor catástrofe en medio de la recuperación que ha presentado la economía nacional.



La funcionaria habló con Colprensa sobre el trabajo que se ha venido realizando desde el Ministerio, en el impulso del comercio, la industria y el turismo, sectores que se vieron fuertemente afectados por la situación sanitaria, pero que poco a poco muestran cifras reconfortantes este año



¿En qué se ha enfocado el trabajo que se viene adelantando desde el Ministerio en estos cuatro meses que lleva al frente de la cartera?



Nos hemos enfocado en la reactivación económica segura, sobre todo colocándole el toque regional, a través de la estrategia Compromiso por Colombia, que es como nuestro plan Marshall, con el fin de conservar los empleos a nivel nacional con medidas que se incluyeron dentro de la Ley de Inversión.



El desafío durante la pandemia era poder mantener los micronegocios y para ello decidimos apoyar el segmento con financiación, colocar recursos y esto fue positivo para poder mantener, de alguna manera, los empleos en Colombia, a pesar de las pérdidas. Por eso, en estos meses nuestra prioridad ha sido continuar con todo el tema de financiamiento empresarial a través de las líneas de Bancoldex, las garantías del Fondo Nacional de Garantías, que alcanzó cifras históricas por 51 billones de pesos.



En materia de inversión también vienen haciendo un trabajo importante en el campo internacional. ¿Cómo van esas estrategias?



La inversión extranjera también ha sido un seguimiento muy importante para la reactivación y nos hemos concentrado en traer Inversión Extranjera Directa, es decir, la que genera empleos formales en Colombia, buscando que haya inversiones superiores a los 250 y 300 millones de dólares y se creen más de 400 empleos directos.



Allí hemos venido trabajando en temas que son fundamentales para la reactivación como energías renovables, turismo y, particularmente, en el sector de agroindustria y agroalimentos, que han sido también jalonadores en las exportaciones.

Precisamente sobre el tema de las exportaciones ¿qué se ha venido haciendo desde el Ministerio para potenciar las ventas al exterior?



Particularmente en las exportaciones no minero-energéticas hemos visto las cifras más altas en los últimos 12 o 13 años de manufacturas y en agroindustria, y básicamente en lo que nos hemos estado concentrando es en las prácticas de internacionalización, acompañando a los exportadores para mejorar sus procesos, todo el tema de diplomacia sanitaria, las gestiones que hacemos con los países para que los productos puedan entrar. Ya hemos logrado más de 40 nuevos productos a 23 países. También nos hemos centrado en minimizar todos esos trámites engorrosos a través de Colombia Ágil.



Los datos dan señales de que la recuperación va por buen camino. ¿Qué cifras preliminares tiene ustedes de este tercer trimestre que finalizó y cómo evalúan esas cifras que se han dado en medio de la reactivación?



Hay unos indicadores que dicen que este segundo semestre va a ser muy positivo. Por un lado, el seguidor de seguimiento a la economía del Dane, que creció 14,5 %, entonces es muy importante; el otro es el índice de producción industrial, que en julio también tuvo una variación del 13,5%.



También hay dos sectores que han sido jalonadores y que dicen mucho sobre este crecimiento económico: manufacturas, que ha tenido un comportamiento de la industria que creció 20 %, eso ha sido fundamental para la recuperación de empleo; y el comercio al por menor, que creció 26 % y al por mayor, con un incremento de 1 %. Además, con la perspectiva de los tres días sin IVA, que vamos a tener en octubre, noviembre y diciembre, va a ser muy importante.

Con paso firme avanza el proceso de recuperación de la economía colombiana. Aún falta mucho, pero poco a poco los esfuerzos del Gobierno y del sector privado darán resultados.

¿El segundo semestre podría ser mucho mejor que el primero?



Las cifras que tenemos del primer semestre en el acumulado del crecimiento económico fue del 8,8 %. Tuvimos en el primer trimestre 1,1%, que fue el que nos determinó la salida de la recesión y el segundo trimestre fue un comportamiento récord del 17,6 %.



Muchos acá tienen que es el efecto rebote, pero al mismo tiempo hay una reacción positiva del sector empresarial. ¿Cuáles son las perspectivas del segundo semestre? El Gobierno se ha establecido como meta de crecimiento el 7 % acumulado al 31 de diciembre, pero hay revisiones internas y externas de ese crecimiento, por ejemplo del Fondo Monetario Internacional, la Cepal, que han establecido una posibilidad del crecimiento del 8 %.

¿Qué tanto van a influir los tres días sin IVA en ese comportamiento de la economía para el segundo semestre?



Esos tres días sin IVA van a ser muy importantes. Van a ayudar para los inventarios de los comerciantes, desde los medianos hasta las grandes superficies; además, los resultados del año pasado, a pesar de las dificultades, mostraron un comportamiento muy positivo y este año, estableciendo los protocolos de bioseguridad con Fenalco y la activación de las plataformas electrónicas, estamos seguros que estos tres días sin IVA serán claves para la reactivación del consumo, que ya lo estamos viendo, y para la reactivación del comercio, que estuvo cerrado por tanto tiempo.



¿Hay preocupación por el cuarto pico que se proyecta para finales de este mes, que precisamente coincide con el primer día sin IVA programado?



Desde el Gobierno Nacional estamos haciendo todo lo posible para poder continuar con la concientización a la población de las medidas de bioseguridad; sabemos que esto es lo que nos permite, de alguna manera, controlar los contagios, por eso insistimos en esa discusión con Fenalco.



También de la promoción de las compras en línea, esto va a ser fundamental para evitar las aglomeraciones, por eso nos estamos concentrando en eso, con campañas para poder enviar este mensaje a la población.



Los colombianos podrán comprar en efectivo durante los tres días sin IVA del último trimestre del año 2021. Archivo de El País

"Claramente en el tema de conectividad ha sido una priorización que se ha estado haciendo, ya están operando 22 aerolíneas en Colombia que nos conectan con 23 países" María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por cuenta de la pandemia. ¿cómo va esa reactivación?



También nos hemos concentrado durante estos cuatro meses en la reapertura del turismo, pero una reapertura segura, con todos nuestros sellos check in de seguridad a nivel nacional y particularmente por los beneficios y las exenciones para el sector.



Logramos establecer en la Ley de Turismo las exenciones que nos ayudaron a mantener el sector que, afortunadamente, van hasta diciembre de 2022, creemos que esto ha sido muy importante para la reactivación que hemos visto del turismo.



Esta semana empezó el receso escolar y se avecina la temporada de fin de año, dos periodos que van a servir para que se siga dando esa recuperación. ¿Qué se viene haciendo frente a esto?



Venimos trabajando en varios temas, entre ellos los proyectos de infraestructura, donde hay dos componentes: inversión extranjera e infraestructura nacional. En el primero tenemos una meta de tener 33 proyectos de infraestructura hotelera y de turismo, con un valor cercano a los 481 millones de dólares, y en el segundo, a través de Fontur, tenemos la meta para 2022 de 50 proyectos regionales.



En este momento nosotros hemos entregado 20 y esperamos poder concretar los 30 a finales de este Gobierno, con una inversión cercana a los 160.000 millones de pesos.



Adicionalmente, en nuestras campañas de promoción turística nacional tenemos dos ejes fundamentales: La campaña ‘Yo voy’, liderada también por Fontur, con un enfoque regional, resaltando todas esas características regionales, donde cada departamento tiene algo muy particular para contar.



También tenemos el ‘Gran Finde’, conjuntamente con los operadores turísticos, donde las familias colombianas adquirieron paquetes en promociones para la semana de receso y para la temporada de fin de año.



¿Y frente a la reactivación de turismo internacional?



También tenemos nuestra campaña de promoción internacional, con un enfoque de regiones turísticas de Colombia, con la cual esperamos cumplir esa meta que nos pusimos este año de tener por lo menos 1500.000 visitantes extranjeros no residentes en Colombia. Aunque hoy estamos lejos del récord que tuvimos en 2019, creemos que esto nos va a permitir contar con un numero considerable de visitantes extranjeros no residentes en Colombia.

"El Gobierno se ha establecido como meta de crecimiento económico el 7 % acumulado al cierre del 31 de diciembre de este año. Organismos internacionales hablan de del 7,5 % y hasta de 8 %".

María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Desde algunos gremios como Anato han hecho varias solicitudes al Gobierno para que siga apoyando la reactivación del sector en temas como acceso a nuevas tecnologías, conectividad aérea y el manejo de las quejas ante la Superintendencia de Industria. ¿Se están evaluando estas propuestas?



Claramente en el tema de conectividad ha sido una priorización que hemos estado haciendo, ya están operando 22 aerolíneas en Colombia que nos conectan con 23 países y este año, en 2021, hemos inaugurado 20 nuevas rutas internacionales, teníamos previstas 31, por lo que esperamos poderlo lograr en diciembre.



Hemos recuperado el 60 % de las frecuencias aéreas internacionales y esperamos muy pronto poderlas recuperar todas.



Con relación a la transformación digital, es otra priorización que tenemos, estamos con un proyecto muy importante del Observatorio Nacional de Turismo para contar con toda la data de reservas a nivel nacional e internacional, para poder tomar esas medidas con base en esa información. Frente al tema de la Superindustria, hemos venido trabajando sobre los proyectos de ley de iniciativa parlamentaria.