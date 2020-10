Cali tiene menos personas en condición de pobreza: Dane

Erika Mantilla

Las ciudades de Cali y Manizales fueron las que tuvieron el año pasado menos personas en condición de pobreza monetaria, según el reciente informe del Dane.



En la capital del Valle el 21,9% de la población estaba en esa condición, es decir 558.360 personas, 13.800 más que en 2018.



Frente a las principales ciudades, Cali tuvo el resultado más bajo, pues otras poblaciones como Medellín, Bogotá y Barranquilla tuvieron tasas mucho más altas (24,4%, 27,2% y 25,6%, respectivamente).



Asimismo, en materia de pobreza multidimensional, que mide las carencias de los hogares en materia de educación, vivienda, salud y servicios, el Valle tuvo avances. Según el Dane, el 10,8% de la población del departamento tenía alguna de esas necesidades insatisfechas, porcentaje que se redujo 3,3 puntos frente al 2018.



Analistas coinciden en que este panorama seguramente cambiará un poco este año por la pérdida de ingresos que han tenido los hogares, por la crisis que generó la pandemia.

Lea además: Ministerio de Cultura tendrá el presupuesto más alto de su historia en el 2021

Sin embargo, existe la expectativa de que una acelerada recuperación de la economía local, lleve a que la afectación en la calidad de vida de los caleños y vallecaucanos no sea tan alta.



Carlos Andrés Pérez, director Económico y de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, dice que es previsible que se deterioren las condiciones de vida de los hogares, “pero posiblemente el Valle seguirá registrando los mejores indicadores en el contexto nacional al cierre de este año. Eso representa la posibilidad de que el proceso de reactivación económica en el departamento pueda contribuir de manera más efectiva en el corto plazo y a mitigar los efectos sociales de la pandemia”.



Estima el economista que si para 2021 se logra tener una actividad económica similar a la de antes de la pandemia, sería posible para el cierre de ese año recuperar el terreno perdido en materia de calidad de vida y, de esa forma, reducir las tasas de pobreza monetaria y la multidimensional.



Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas, Polis, de la Universidad Icesi, explicó que las personas de más bajos recursos y con menor capital humano están más expuestas a caer en la pobreza porque trabajan en sectores donde necesitan mayor interacción. Por ello, se teme que en los próximos meses aumentará la informalidad en el país y en la ciudad.



De ahí la importancia de que los hogares reciban apoyo en la recuperación de su ingresos y de que las empresas tengan subsidios para que no deterioren la calidad del empleo.



En Cali, el 28,7% (731.000 habitantes) está en una condición de vulnerabilidad, es decir que cualquier pérdida de empleo o de ingresos puede llevarlos a la pobreza.



Asimismo, según el Dane, el 63,8% de los ocupados formales pertenece a la clase media y el 73% de los que están en la pobreza son informales.

Luis Carlos Reyes, miembro del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, destacó la decisión del Gobierno de ampliar los periodos de entrega del ingreso solidario a las familias y avaló la propuesta de volver este programa permanente.



“Creo que vale la pena, pero esta no debe ser la única herramienta, hay que buscar la forma de reducir los costos de contratación, sin que eso implique bajar salarios”.



A la fecha el Gobierno Nacional ha realizado seis pagos del programa ingreso solidario, dinero que llega a 3 millones de hogares. El séptimo pago se realizará la próxima semana, según el Departamento de Prosperidad.