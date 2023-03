Asobancaria comenzará pruebas piloto con la Registraduría Nacional para implementar la autenticación facial

En el marco del 13° Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago CAMP, que se llevó a cabo en la ciudad el pasado jueves, Asobancaria y la Registraduría Nacional anunciaron que iniciarán las primeras pruebas piloto junto con Certicámara en diferentes entidades y ciudades del país para implantar la verificación biométrica de rostro en sus oficinas, en los cajeros automáticos e incluso en las ‘apps’ móviles.



Según el gremio, este es el siguiente paso del programa de consulta biométrica de Asobancaria, vigente desde el 2016.



Jonathan Malagón, presidente de Ansobancaria, señaló que con la autenticación de la huella digital, la iniciativa ha logrado reducir de forma sustancial el fraude por suplantación, garantizando la seguridad de las transacciones financieras de los colombianos por medio de la validación de identidad ante la base biográfica y biométrica de la Registraduría Nacional.



Solo en 2022, a través de este programa, se realizaron 24 millones de consultas en diferentes canales como oficinas, autogestión y puntos móviles, confirmando el compromiso de la banca de mantener la seguridad y mejorar la experiencia de sus usuarios.



Esta iniciativa permitirá seguir cerrando el paso a los ciber delincuentes y generando mayor seguridad para los clientes financiero, en línea con las grandes inversiones en seguridad digital del sector, que han venido mostrando un incremento promedio de 17,5% anual y que ya superan los $370.000 millones al año.



“Hoy reforzamos nuestra alianza con la Registraduría Nacional y celebramos los avances en el gran esfuerzo de implementación de la cédula digital y la autenticación facial. El sector financiero colombiano se ha caracterizado por acoger de manera rápida tecnología de vanguardia, entre ellas el uso de modelos biométricos”, dijo el Presidente de Asobancaria.



Agregó que En Colombia se hacen 18.000 transacciones por minuto y eso hace que el riesgo de seguridad no sea físico. Hoy en Colombia hay 42 ciber ataques por segundo.



“De cada $100.000 que se transan de manera ilegal, solo seis tienen algún grado de compromiso, es decir que hay intento de fraude”, puntualizó.