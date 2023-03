Crisis en bancos de EE.UU. y Suiza no afectan el sistema de Colombia, porque es sólido: presidente de Asobancaria

"El sistema financiero de Colombia es el más estable de la región”. Con esta frase Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, quiso dar un parte de tranquilidad a los millones de ahorradores que hay en el país.

Según el ejecutivo, Colombia tiene niveles de solvencia por encima de lo que exigen las autoridades del sector.



“La exposición de la banca nacional a un suceso como el ocurrido con el Silicon Valley Bank es muy poca, por no decir que nula. Lo cierto es que una alerta de esa naturaleza toma a la banca colombiana con niveles muy buenos de solvencia”, dijo el Presidente de Asobancaria, quien estuvo en Cali en la apertura del Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago.



Agregó el ejecutivo, que la turbulencia bancaria internacional sí podría tener efectos indirectos como el aumento del nerviosismo y la posible salida de capitales, lo que podría profundizar el proceso de devaluación del peso.



Entre tanto, para Julio Escobar, analista del Banco de la República, pensar que en Colombia se pueda presentar una crisis como la que ocurrió en Estados Unidos y Suiza no es tan fácil de predecir, pues depende del volumen de inversiones que tenga la banca en bonos del tesoro de los Estados Unidos o a través de intermediarios en los fondos de inversión.



“Mientras las inversiones estén concentradas aquí en Colombia no hay problema. El equivalente a lo que está sucediendo allá, aquí en el país sería que los bancos y los fondos tuvieran muchas inversiones en TES del Gobierno, a baja tasa, y dado que ahora está alta por la inflación, entonces esos bonos perderían valor”, señaló.



Recalcó también el analista que eso lo que podría afectar son los balances de las empresas, dándoles pérdidas, pero en ningún momento los bancos se quedarían ilíquidos, pues en este momento tienen suficiente capital que acumularon durante casi dos años de pandemia, a través de créditos y beneficios otorgados por el Gobierno.



Sin embargo, para John James Mora, coordinador del Observatorio Regional del Trabajo y profesor titular de la Universidad Icesi, hoy en día es muy difícil que cualquier país pueda escapar a un evento como el ocurrido en Estados Unidos.



Pese a eso, según el directivo, algunos hechos recientes muestran que la crisis podría tener un matiz diferente en el caso de Colombia.



“Por ejemplo, la reciente baja en los tipos de interés por parte de los bancos comerciales que va en contravía de la política del Emisor, muestran que ante una estampida por sacar dinero, las entidades financieras están solventes”, explicó.

14 billones de pesos fue la ganancia del sistema financiero, al cierre de 2022, pese a las altas tasas de interés, según lo dio a conocer la Superin-

tendencia Financiera.

Congreso

Ayer ser llevó a cabo en la ciudad de Cali el 13 Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago, Camp, que fue organizado por Asobancaria, para presentar sus estrategias para reducir las brechas en inclusión financiera y mejorar el financiamiento de los colombianos.

En Colombia por cada 100 hombres, 93 mujeres están bancarizadas.

En total, el 92% de los colombianos tiene al menos un producto financiero, según datos al 2022.

En el país los bancos otorgan 24.000 créditos mensuales a personas naturales y 9000 a empresas.

El 64% de los adultos en Colombia carecen de acceso al crédito bancario.

Según la Superfinanciera, en el 2022 el 43% de las empresas tuvo la intención de tomar un crédito y el 35% de las Mipymes realizó una solicitud de crédito formal.

En 2022 el 60% de las empresas accedió a otra fuente de financiamiento distintas al crédito.

Los colombianos realizan 15.000 transacciones mensuales a través del celular

Turbulencia

Pese al panorama positivo que las autoridades bancarias anuncian, la crisis del Silicon Valley Bank y Credit Suisse, ha generado una incertidumbre en los mercados financieros y los bancos colombianos no han sido ajenos.



La acción de Bancolombia, que cotiza en Nueva York, va rumbo a los mínimos que vio en los momentos más críticos de la pandemia en 2020. El miércoles, el título retrocedió 6,35% y cerró en US$22,26.



Un comportamiento similar tuvo el título del Grupo Aval, que retrocedió 7,93% en Wall Street y llegó a los US$2,09, mínimos que no se veían desde noviembre del año pasado.



Un análisis de S&P Global Ratings reveló que “podríamos ver efectos indirectos, en la forma de una creciente aversión al riesgo (inversionistas conservadores), que derivarían en mayores costos y escasez de financiamiento para las instituciones financieras de la región”.



Wilson Tovar, gerente de Investigaciones de Acciones & Valores, dijo que esta coyuntura lo que ha mostrado también es la rápida respuesta dada por las autoridades financieras como la FED y del Banco Central de Suiza en contener el riesgo, más allá de la situación de los compañías en contener el riesgo del sistema financiero.



“La volatidad hace parte de la reacción normal en defensa de los mercados y se sacuden las acciones de los bancos. El país recibe el coletazo en las acciones que se listan en la bolsa de valores en Estados Unidos”, dijo.



Prevé este analista que es posible que la Reserva Federal no suba las tasas de interés, la próxima semana, cuando vuelva a reunirse.



Asimismo, es probable que el Banco de la República en Colombia tampoco lo haga este mes.