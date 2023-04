Semana Santa en Cali: esta es la programación cultural y religiosa que debe seguir de cerca

La tradicional Semana Mayor en Cali y municipios tiene una programación a la que podrán asistir todos los fieles en una época de recogimiento y de un llamado a la vida.



Como manifiesta la Arquidiócesis de Cali, a través del medio La Voz Católica. sobre el propósito de esta Semana Santa: “Nuestro llamado es contundente: ¡no más muerte en Cali y en el Valle del Cauca!, ¡no más violencia!, ¡no más atentados contra la vida, la honra y los bienes de quienes habitamos esta casa común! Es necesario desarmar las manos y los corazones”. Así mismo, voceros de las iglesias invitan a reflexionar, a lo largo de su programación religiosa, sobre el cuidado de la vida.

Catedral de San Pedro Apóstol

​

Abril 04 Martes Santo

8:30 a.m. Eucaristía. 5:00 p.m. Eucaristía en honor a Santa Marta.



Abril 05 Miércoles Santo

8:30 a.m. Eucaristía en honor al Señor de la Caña. 5:00 p.m. Eucaristía en honor al Señor de la Caña.



Abril 06 Jueves Santo

5:00 p.m. Eucaristía en la Cena del Señor.



En la Catedral de Cali, ubicada en la Plaza de Cayzedo, se realizarán todas las ceremonias para esta semana mayor. Jorge Orozco / El País

La Ermita

​

Abril 4 y 5 Martes y Miércoles santos

Eucaristías y confesiones en los siguientes horarios: 7:30 - 9:30 a.m. 12:00 m. y 5:30 p.m.



Abril 6 Jueves Santo

10:00 a.m. Eucaristía por los Enfermos. Preside el Pbro. Wiston Mosquera Moreno.

4:00 p.m. Eucaristía en la Cena del Señor. Preside Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, Arzobispo de Cali. Procesión al Monumento.



Rutas culturales y religiosas por Cali

Recorrido por la ruta cultural histórica y patrimonial



Martes 4 de abril, inicio a las 2:30 p.m. – 4:00 p.m. Punto de encuentro: Plazoleta Jairo Varela.



El miércoles 5 de abril disfruta de la Ruta religiosa

Punto de encuentro: Punto de información turística del Centro Cultural de Cali - Calle 6ta con carrera 4ta A esquina 3:00 p.m. – 5:00 p.m.

Inscripciones previas en las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Cali.



Nuestra señora de La Medalla Milagrosa



Abril 4 y 5 Martes y Miércoles Santo

Santa Misa en los siguientes horarios los dos días a las 7:00 a.m., 11:30 a.m. y 5:30 p.m. Oración del Rosario solo el día martes a las 7:45 – 9:00 – 11:00 a.m. y en la tarde a las 3:00 y 5:00 p.m.



Av. Roosevelt No. 29 – 71



El Templete

​

Martes 4 y miércoles 5 de abril, eucaristías y confesiones a las 7:00 a.m. y 7:00 p.m.



Abril 6 Jueves Santo

El templo estará abierto hasta la medianoche para visitar el Santísimo Sacramento. 10:00 a.m., Eucaristía por los Enfermos. 5:00 p.m., Cena del Señor.



Abril 7 Viernes Santo

Viacrucis, 10:00 a.m. Sermón de las 7 Palabras a las 7:00 p.m.

Encuentro de familias

El programa Familia Misionera, tiene dentro de su proceso de formación, un encuentro anual de Familias, que se desarrolla desde el Miércoles Santo en la tarde, hasta el Domingo de Resurrección, al mediodía.



Este se realizará en la ciudad de Palmira, Valle, del 5 al 9 de abril, bajo el lema: ‘¡La Familia, un tesoro por descubrir en Jesús!’, en la casa de Encuentros Monseñor Jesús Antonio Castro Becerra.

El monseñor Luis Fernando Rodríguez (ubicado en el centro) participó en las procesiones del Domingo de Ramos, celebración que da inicio a la Semana Santa. Foto: José L. Guzmán / El País.

San Judas Tadeo

​

Abril 4 y 5 de abril

7:00 a.m. y 6:00 p.m. Eucaristías. 5:00 p.m. Ejercicio Santo Viacrucis.



Abril 6 Jueves Santo

10:00 a.m. Eucaristía comunitaria y Unción de los enfermos. 4:00 p.m. Cena del Señor, institución de la eucaristía mandamiento del amor.



Abril 7 Viernes santo

9:00 a.m. Santo Vía Crucis. 6:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras. 7:30 p.m. Procesión Santo Sepulcro.



La María

​

Abril 4 y 5 Martes y Miércoles Santos

Habrá eucaristías a las 7:00 a.m. Pascua para los niños a las 10:00 a.m.



Abril 6, 7 y 8

Se lleva a cabo el triduo pascual con: eucaristía y oración para los enfermos 9:00 a.m. el jueves. Vía Crucis por las calles, 8:00 a.m. el viernes. Contemplación de los 7 Dolores de la Santísima Virgen, 6:00 a.m. el sábado, y a esa misma hora, en el Centro de Eventos Verde Arena, Vigilia Pascual.