"Se hundió mi realidad": actor Chris Hemsworth sobre su alto riesgo de padecer alzhéimer

El actor australiano de 40 años de edad, Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor, habló sobre sus planes a futuro, luego de ser informado sobre las altas probabilidades que tiene de padecer alzhéimer.



En entrevista con el medio Vanity Fair, Hemsworth confesó que ha pensado en alejarse un tiempo del cine para dedicar su tiempo libre a disfrutar con sus pequeños y su esposa.



"A la mayoría de nosotros nos gusta evitar hablar sobre la muerte. Cuando de repente me dijeron que había algunos indicadores importantes apuntando a lo que me puede suceder, la realidad se me hundió", explicó el actor.



"He estado completando aquellas cosas para las que ya había firmado un contrato. Entre mis ideas está la de planear tener una buena cantidad de tiempo libre para simplemente, simplificando, estar con los niños y estar con mi esposa", agregó.



Aunque Hemsworth ha aclarado a los medios que todavía no ha recibido un diagnóstico, sí es cierto que, según algunos estudios a los que se sometió, tiene diez veces más probabilidades de padecer alzhéimer.



El actor espera terminar sus compromisos con la secuela de Tyler Rake y la precuela de Mad Max.