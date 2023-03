Duro de olvidar: Bruce Willis, una leyenda en apuros que sigue conquistando el mundo

La cabeza rapada y el look de ‘bad boy’ de camisilla blanca y jeans desgastados, que Bruce Wills puso de moda en Hollywood, enamoró a un impensable número de mujeres alrededor del mundo en la década de los años 80’s y 90’s.



Parece que el papel del asesino filósofo se escribió para él. Un hombre cínico, astuto, carismático y divertido, piel en la que al actor se le ve muy cómodo, y rol por el cual muchas personas aún lo recuerdan como el policía John McClane.



Sin embargo, el intérprete se encargó de demostrar su versatilidad en las pantallas, llegando más allá de las explosiones y las balaceras de las historias de acción, como en su dramático Dr. Malcom, en Sexto Sentido.

Como si se tratara de una película de horror, el año pasado, Bruce le dijo adiós a sus espectadores, pero no lo hizo por sí mismo, fue su familia quien a través de un comunicado informó lo que parecía imposible de creer, que el protagonista de Duro de Matar dejaría de actuar, al haber sido diagnosticado con demencia frontotemporal —enfermedad que afecta el habla, la motricidad y hace cambiantes los estados de humor—. “No hay tratamientos para esta condición, una realidad que esperamos que cambie en los próximos años”.



Después de más de 40 años de carrera, el fanático del equipo de baloncesto New Jersey Nets, tristemente dejó de iluminar los sets de grabación con su poderosa presencia; un golpe duro para el actor —quien vive momentos de lucidez—, pero a la vez su oportunidad para estar más cerca de su familia, que si bien es atípica, el amor y la armonía fluyen en esta con naturalidad.



“La manera como la familia del actor logra mantener una buena relación, aceptando a la exesposa dentro del vínculo familiar, demuestra una actitud generosa y permite que se construya una red de apoyo sana para todas las personas que hacen parte de ella”, explica Paula Dávila, psicóloga clínica.



Aunque para nadie es un secreto que el momento por el que están pasando sus seres queridos no es nada sencillo, su esposa, Emma Heming, se esfuerza por dar lo mejor de sí en esta etapa de afasia de Bruce. Así lo demostró esta semana Emma en un emotivo post de Instagram, donde compartió sus sentimientos con sus 796 mil seguidores, a quienes contó que, aunque parece manejar muy bien la situación de salud de su esposo, hay días en los que se siente cansada.

“Hoy es el cumpleaños de mi marido y he comenzado el día llorando. Todo el mundo dice que soy muy fuerte, pero no tengo otra opción. También estoy criando a dos niñas y debo seguir adelante, pero también paso por momentos de tristeza y eso es justo lo que estoy sintiendo hoy”, se desahoga Emma.



La modelo, de 44 años, trata de tomar las mejores energías de marzo, un mes representativo para la familia Willis, pues además de ser el cumpleaños del actor, en la misma semana la pareja cumplió 14 años de matrimonio y para celebrarlo, Emma compartió con sus seguidores de Instagram, las imágenes de su renovación de votos, en 2019, que se llevó a cabo en las islas Turcas y Caicos, el mismo lugar donde se casaron por primera vez, y para hacer más romántica la conmemoración de la unión entre los famosos, Stephen Eads, quien los casó, también ofició en esta ocasión.



En el vídeo se puede ver a Emma acompañada por Mabel Ray y Evelyn Penn, hijas de la pareja, quienes llevaron a la novia junto al actor, haciendo el papel de pajecitas. Además, Rumer y Scout, hijas de Bruce, cantaron en la ceremonia. Por su parte, Demi Moore, exesposa y gran amiga de Willis, filmó el romántico momento.



La modelo y actriz británica acompañó la pieza audiovisual con una conmovedora dedicatoria de amor. “En nuestro décimo aniversario de bodas, decidimos renovar nuestros votos en el mismo lugar donde dijimos ‘Sí, quiero’ en 2009. Estoy tan feliz de que lo hayamos hecho. Aprovecha cada oportunidad para unirte y celebrar con familiares y amigos. Estos son los momentos a los que puedes aferrarte toda la vida. Podemos mantener esos recuerdos seguros y vivos para aquellos que quizás no san capaces de hacerlo”.



Los seguidores de quien le dio vida al exboxeador Butch Coolidge, en Pulp Fiction, pudieron volver a verlo hace pocos días, a través de las redes sociales. Su exesposa y buena amiga Demi Moore compartió un vídeo donde se ve al protagonista de la Jungla de Cristal en actitud divertida, bromeando, cantando y soplando las velas de la tarta blanca y sin crema con la que su familia le celebró su cumpleaños número 68.



Esta vez su familia tiene el papel protagónico

El apoyo y la unión de su familia ha sido un punto clave para que uno Willis lleve una vida tranquila, situación que le ayudará para su estabilidad en tanto emocional como de salud. Mas, esto no quiere decir que se vaya a recuperar de su demencia frontotemporal, puesto que esta es un padecimiento.



“Tener una red de apoyo es fundamental para que el paciente tenga una buena calidad de vida, esto ayuda a retrasar un poco la velocidad de la enfermedad degenerativa. Pero, lamentablemente, esta seguirá evolucionando”, explica El doctor Carlos Andrés Clavijo, neurólogo, especializado en enfermedades degenerativas y epilepsia.



A pesar de que el actor se retiró de los sets de grabación desde hace un año, fue solo hasta hace algunos meses que los médicos lograron ponerle nombre al padecimiento de ‘Buck Buck’, como lo llamaban sus amigos de la universidad. Sus seguidores pueden pensar que fue mucho el tiempo que hubo que esperar para conocer un resultado. Sin embargo, esta es una realidad común en el área de la neurociencia.



“Con respecto a esta parte del cuerpo existen síntomas muy parecidos, y diversas enfermedades, por eso hay que ser muy cuidadoso. Al momento de hacer un estudio, es necesario entrar en un consenso, escuchar distintas opiniones para no diagnosticar lo que no es”, menciona Clavijo.

Sus síntomas pueden estar relacionados tanto con la conducta y la personalidad como con un deterioro de las funciones ejecutivas. En el primer grupo, se encuentran la apatía, la agresividad o la desinhibición. Al contrario que con el Alzheimer, el porcentaje de afectados que desarrollan delirios o comportamientos paranoides es muy bajo, de apenas un 2 %.



Respecto al segundo tipo de síntomas, las personas que sufren demencia frontotemporal pueden ver mermadas sus habilidades cognitivas para planificar y organizar acciones, llegando a tener efectos variados sobre las capacidades lingüísticas.



El neurólogo David Clavijo explica que algunos pacientes “conservan una fluidez correcta en el habla, pero desarrollan dificultades a la hora de comprender las palabras que se denomina demencia semántica, mientras que otros preservan la capacidad de comprensión, pero sufren un deterioro de sus habilidades articulatorias”.

Con la tristeza con la que un cinéfilo le dice adiós a la última temporada de su serie favorita, el cine guarda silencio mientras ve partir al hombre que con su profesional interpretación le dio vida a Korben Dallas, un ex soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército Federado en el año 2263, quien se encontró y cuidó en su planeta a una extraviada extraterrestre adolescente.



Al “todopoderoso calvo”, como lo bautizó Brad Pitt, durante el rodaje de oce Monos, en la cual el actor volvió a salvar el mundo, esta vez en la piel del presidiario Korben Dallas.



Para Jaime Ponce, periodista cultural, “con el aislamiento de Willis, Hollywood pierde a un gran actor de carácter, un intérprete de acción; un héroe con el que crecimos de la década de los 80 hacia acá; a un actor versátil, capaz de asumir papeles diversos, con Terry Gilliam, en Doce Monos, o con M. Night Shyamalan, en Sexto Sentido; a un empresario, que junto a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger crearon Planet Hollywood, franquicia de restaurantes en los que se le rinde culto al séptimo arte”.



Sin embargo, las discusiones en torno a cientos de películas en las que prestó su talento continuarán, las plataformas y la TV seguirán ofreciendo sus películas y el cine exhibirá su última aparición: Detective Knight: Ultima Misión’, tercera entrega final del detective James Knight, al que le asignan el turno del Día de la Independencia, toda una carrera para evitar que una ambulancia ponga en peligro las festividades de la ciudad.