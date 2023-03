"Era la persona más triste que he conocido", dijo Sam Neill sobre el actor Robin Williams

El actor neozelandés Sam Neill ha recordado a Robin Williams en sus memorias, aunque lo hace con cierta nota agridulce.



Neill publicó hace escasos días sus memorias, Did I Ever Tell You This?, un libro donde el protagonista de Jurassic Park se sincera sobre muchos temas y repasa su prolífica carrera. Su trabajo lo llevó a trabajar con el legendario Robin Williams en 'El hombre bicentenario'.



La película de 1999 vio a Robin Williams convertirse en Andrew, un androide que llega para prestar servicio en la casa de la familia Martin. Richard Martin (Sam Neill) le enseña muchas de las singularidades de la vida humana y del arte al ver la curiosidad de Andrew.



Entablaron ambos actores una relación amistosa y de colegaje durante el rodaje de El Hombre Bicentenario. Cuenta Neill que disfrutaban de largas charlas donde hablaban "de todo y de nada".



Neill recuerda a Williams como una persona increíblemente triste, que trataba de ocultar bajo su gran sentido del humor, como a manera de terapia. "Tenía fama, era rico, la gente lo amaba, grandes y pequeños, el mundo era su patio de recreo. Y, sin embargo, sentí más pena por él de lo que puedo llegar a expresar. Era el hombre más solitario de un planeta solitario. Parecía inconsolablemente solitario y profundamente deprimido".



Cabe recordar que Williams se quitó la vida el 11 de agosto de 2014. Después de la autopsia se concluyó que el actor padecía la enfermedad degenerativa del trastorno de cuerpos de Lewy.



Es un trastorno del cerebro que puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo.