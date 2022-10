Piques ilegales en Cali: expertos proponen alternativas para acabar con la problemática

Los piques ilegales de motos y carros, en varios sectores de Cali, siguen despertando quejas en la ciudadanía, por lo que algunos expertos en movilidad y ciudadanos propusieron alternativas para lograr mitigar el impacto que estas competencias generan.



El caso más reciente se registró el pasado domingo 2 de octubre, cuando varias motos realizaron maniobras peligrosas y carreras en el kilómetro 18, lo que causó traumatismos en la movilidad. Incluso por momentos cerraron la vía.



El docente y experto en movilidad, Darío Hidalgo, manifestó que la Alcaldía debe hacer reuniones con los conductores que participan de las carreras para hacerles entender que es una práctica peligrosa y que el bien colectivo debe primar sobre el individual.



“Sin embargo, la principal estrategia es aplicar la ley, estas prácticas están por fuera del ordenamiento legal, los vehículos exceden la velocidad muy por encima de los límites establecidos y ponen en riesgo la integridad de quienes participan en los piques y de las personas de alrededor, además generan ruido y molestias”, comentó Hidalgo.



Lea además: Preocupación en Cali por aumento de la desnutrición infantil, ¿a qué se debe?



Por su parte, el también experto en movilidad, Henry Martin, recalcó que se debe estar un paso adelante de los organizadores de estas carreras, es decir, tener presencia constante en los sitios en donde se realizan estas actividades cada fin de semana.



“Son sitios identificados donde estas personas realizan los piques, el problema es cómo establecer exactamente el día en el que se harán, para así poder reaccionar al instante y realizar las detenciones y poner las multas respectivas a los participantes”, dijo Martin.



Algunos de los sitios en los que son frecuentes los piques en la ciudad son: Avenida Cañasgordas, la vía a Cristo Rey y el Kilómetro 18.



Paola Sánchez, líder de la Asociación de Clubes Moteros de Cali, comentó que se han tenido varias reuniones con la Alcaldía para hablar sobre el tema, pero que en ellas se han tenido algunas diferencias.



“Siempre le hemos pedido a la Alcaldía e, incluso, a la Gobernación para que se tenga un espacio especial para que se hagan piques o para el stunt (acrobacias), créeme que si eso existiera pues no se presentarían los hechos que vemos cada fin de semana, si no hay un sitio adecuado donde ellos puedan expresar su deporte, sacar su adrenalina con toda la seguridad y todas las precauciones, esto será de nunca acabar”, puntualizó Sánchez.

Se debe cumplir con las normas

El concejal Roberto Rodríguez recordó que en estos piques no solamente se debe tener en cuenta los peligros que se tienen en la vía, sino también el ruido y la inseguridad que esto genera en los sectores en los que se realizan y que, por ello, no está de acuerdo con encontrar un espacio para este práctica.



“Desde el paro nacional la irresponsabilidad ha agobiado a Cali. Uno de estos actores son los motociclistas que consideran que las vías son para tomarlas, hacer caravanas y piques, durante los cuales, en muchas ocasiones, roban a las personas. Así al Alcalde no le guste la presencia del ejército en la ciudad ahora es imprescindible”, dijo Rodríguez.



Asimismo, el cabildante Fernando Tamayo calificó de vergonzoso que cada fin de semana se estén realizando carreras clandestinas, por lo que tildó de permisiva a la actual Administración Municipal.



“La gran pregunta es ¿dónde está Jimmy Dranguet? Está ausente. Además, en esta Administración se utiliza la palabra concertación y conciliación, que es válido, pero utilizarla para dejar de cumplir con su deber no, porque con esta actitud lo que se hace es generar más violencia”.



Lea también: Invasiones en Cali, un lío que sigue creciendo a pasos de gigante



Por lo anterior, el concejal anunció que se citará al secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, para que asista al Concejo Distrital y entregue explicaciones por lo que está sucediendo en la ciudad. Ya que “no está cumpliendo a cabalidad con su deber y, si esto sigue así, se debe pedir una moción de censura para él”, expuso Tamayo.



Respecto a los últimos piques que se presentaron en la ciudad, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, explicó que “se hace presencia con las autoridades, sin embargo se ha presentado un incremento en el número de personas que suben a alta horas de la noche, justo cuando se reduce la presencia de la autoridad, es algo que hemos dialogado con la Policía y estamos buscando la manera de tener unas estrategias diferentes”.



Además, el funcionario resaltó que estas son unas carreras que son ilegales y que ponen en riesgo la vida de las personas, además de que perturban a las comunidades aledañas.



“Estamos revisando para tener mayor presencia de la autoridad en las madrugadas, pero nuestro personal de la Secretaría de Tránsito como el de la Policía tiene unas limitaciones. Eso implica un replanteamiento en los horarios en los que se prestan algunos servicios y tendremos que revisar cómo haremos eso con la Policía y, por qué no, con el Ejército”, dijo Vallejo.



¿Cómo funcionan los piques ilegales?

Carlos Soto es un caleño que participa de los piques ilegales en Cali y manifestó que estos se pactan por medio de grupos de Whatsapp.



”A los que yo voy se hacen en Cañasgordas, Pangola (Jamundí) o Rozo. Antes lo hacían los jueves entre las 10 y 11 de la noche, pero ahora se hacen a la medianoche o madrugada, para no afectar el tráfico o a las personas. De hecho los piques se hacen alejados porque, en caso de accidente, solo se verían afectados los conductores que están compitiendo”, explicó Soto.



Asimismo, el joven contó que sí es común que la Policía haga presencia en estos piques. “Ellos siempre llegan a hacer los procedimientos, pero el tema es que somos muchos e inmediatamente nos vamos a otros lugares”, dijo.