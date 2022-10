Invasiones en Cali, un lío que sigue creciendo a pasos de gigante

El fenómeno de las invasiones en Cali sigue avanzando. De hecho, ayer, en horas de la mañana, se hizo una protesta por habitantes de los asentamientos Palenque, la Conquista y Estambul, los cuales se tomaron las vías aledañas al colegio Nuevo Latir para pedir que no se les desaloje.



“Estamos exigiendo una vivienda digna, nosotros vivimos en un asentamiento y nos han mandado una advertencia de que nos van a desalojar. La mayoría de los que vivimos en este lugar somos desplazados, niños con discapacidad y ancianos”, expresó Lady Ramírez, una de las asistentes a la protesta.



La mujer manifestó que los avisos de la Alcaldía llegaron el 28 de septiembre, informando que cuatro días después de esa fecha se realizarían las labores de desalojo, por lo que estas comunidades se declararon en alerta.



“En el caso mío, si en estos momentos me desalojan, no tengo para donde ir. Tengo dos niños y mi esposo está desempleado debido a que él trabajaba en una empresa pero, por efectos de la pandemia, fue despedido y nos tocó irnos del lugar donde vivíamos”, añadió Ramírez.



Las invasiones anteriormente nombradas están ubicadas en inmediaciones a la que será la nueva terminal del MÍO de Aguablanca, muy cerca de Navarro.



Esta problemática ha sido duramente criticada por los concejales de la ciudad. “Es tal la falta de autoridad frente a las invasiones que en esta zona (Navarro) los asentamientos aumentan día a día. La Alcaldía hoy no tiene los dientes necesarios para abordar esta situación, por lo que el Secretario de Seguridad hoy tiene que apelar a la voluntad de otras dependencias para que le asignen personal capacitado”, dijo el vicepresidente del Concejo, Harvy Mosquera.



A su turno, el concejal Richard Rivera comentó que las peticiones de la comunidad afectada son válidas, pero que no comparte las vías de hecho con las que las exigen.



“Todo lo están justificando con el paro nacional, usan esa coyuntura para que en los territorios se tenga un alto grado de intolerancia de las comunidades que están aprovechando, en medio de la necesidad, esa ausencia de autoridad en la ciudad”, aseveró Rivera.

¿Qué responde la Alcaldía?

César Lemos, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia de Cali, le contó recientemente a El País que durante la pandemia se crearon las mega invasiones en el oriente de la ciudad. Solo en Navarro se calcula que hay siete asentamientos, divididos en barrios, con unos 2500 techos.



De hecho, los habitantes que estaban protestando ayer son aquellos que habitan en la Hacienda Aldovea, un predio al oriente de Cali, de 30 hectáreas. Para hoy estaba programado el desalojo de este terreno, pero, debido a las protestas, se canceló el operativo.



En esta hacienda habitan actualmente 1524 personas, de los cuales 148 ya recibieron subsidios y 80 han sido beneficiarios de un Subsidio Familiar de Vivienda.



Se debe recordar que, según datos de la Secretaría de Seguridad, en Cali hay actualmente alrededor de 280 puntos de invasiones en toda la ciudad. Además, según investigaciones preliminares, podría haber estructuras criminales detrás de la comercialización e invasión de estos terrenos.