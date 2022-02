Liberales y Cambio Radical se inclinan por no tener candidato presidencial propio, ¿por qué?

¿A qué le están apostando los partidos Liberal y Cambio Radical al no tener candidato presidencial propio? Esa es la pregunta que muchos se hacen a dos días de que venza el plazo para la inscripción de los aspirantes a la Casa Nariño que se medirán en consultas populares el próximo 13 de marzo.



Y aunque varias versiones aseguran que esa indecisión es una muestra de la decadencia de ambas colectividades, otras sostienen que obedece a una estrategia parecida a la que adoptaron al convertirse en partidos independientes frente al Gobierno de Iván Duque.



“Antes que nada hay que decir que el Partido Liberal y Cambio Radical son víctimas de su propio invento, de no saber para dónde ir, pues un día son Gobierno y otro, oposición. Se quedaron con el pecado de apoyar el Gobierno Du que durante la mayor parte, y sin el género de plantear una alternativa y un candidato viable”, plantea el analista político Jhon Mario González.



Agrega que el propósito de ambas fuerzas políticas sería mantener el mayor número de curules posibles en el Congreso de la República, “a efectos de continuar como bancadas determinantes para forjar mayorías y negociar con el próximo Ejecutivo”.



En esa medida, dice González, tanto los rojos como la colectividad cuyo jefe natural es el exvicepresidente Germán Vargas Lleras “buscarían apostarle al candidato presidencial ganador, ojalá después del 13 de marzo, y si no, al menos en la segunda vuelta”.

En las últimas horas, el senador Gustavo Bolívar, que antes había criticado al expresidente Gaviria, se mostró satisfecho con una eventual llegada del liberalismo al Pacto Histórico.

Lo cierto es que, a propósito de la polémica que se registró hace algunos días al interior de la Coalición Centro Esperanza, Cambio Radical señaló que “a la fecha el partido no ha tomado posición alguna de respaldar a ningún candidato presidencial. Aclaramos que la decisión del senador Germán Varón Cotrino (a Alejandro Gaviria) se hizo a título personal, y no es una posición de la colectividad”.



En un comunicado agregó que el partido tomará una decisión frente a las presidenciales en su Convención Estatutaria, que se citará, para tal efecto, después de los comicios legislativos”.



Por su parte, el analista Alejo Vargas sostiene que “ambos partidos tienen grandes aparatos electorales y seguramente el 13 de marzo vamos a ver que repetirán resultados importantes, como hoy, que tienen un número alto de senadores y representantes.



Tampoco descarta que “unos días antes de las consultas decidan dejar a sus congresistas en libertad de apoyar a quien quieran en ellas, y esa sería la manera de apoyar a quien consideren que es más afín a sus intereses”.



Y el también analista Carlos Andrés Arias cree que “el comunicado de Cambio Radical confirma la distancia que hoy hay entre Germán Vargas Lleras y Germán Varón. Hoy el partido no ha definido cuál será su apuesta institucional para apoyar candidatos, razón por la cual, como ha sucedido con Roy Barreras, Armando Benedetti y otros, Varón se desliza a la candidatura que él considera tiene opción”.

En medio de la polémica con Íngrid Betancourt, Alejandro Gaviria defendió las adhesiones recibidas bajo el argumento de que son personales y no de partido.

En cuanto al liberalismo, según analistas la crisis de la Centro Esperanza abre de nuevo la posibilidad de que Alejandro Gaviria pueda recibir el respaldo de ese partido, como lo haría pensar el respaldo que el secretario general ‘rojo’, Miguel Ángel Sánchez, le dio en Twitter al exministro de Salud: “La señora Íngrid Betancourt siempre se ha sentido de ‘mejor familia’. Aquí en Colombia la mayoría somos de a pie”.



Otro indicio lo constituye la invitación a Gaviria a un evento con más de mil jóvenes liberales, quienes seguirían los pasos de uno de los senadores más influyentes y cercanos al expresidente Gaviria, Miguel Ángel Pinto, quien ya adhirió al exrector de la Universidad de los Andes. Sin embargo, la última palabra la tendrá el expresidente Gaviria, quien, al parecer, aún no se decide (ver recuadro).

Gaviria, ¿con todos?



La semana pasada, el expresidente César Gaviria sostuvo una larga reunión con el precandidato de la coalición Equipo por Colombia, Alex Char, y se sabe que un bloque amplio de senadores liberales está apoyando al barranquillero en esa consulta. La reunión, según se supo, se basó en buscar una alianza con el liberalismo.



Pero también se conoció que el exmandatario ‘rojo’ habría empezado contactos con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



”Me parece que no es inteligente ni es apropiado descartar a una persona simplemente porque hay muchos temores o muchas antipatías”, dijo en alusión al líder de la Colombia Humana, sin descartar para una coalición a nadie. “Ni siquiera a Petro”.