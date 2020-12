Eventos de Feria de Cali que se harían en barrios, pasarán a bares y restaurantes

Erika Mantilla

Los 81 eventos bioseguros de la Feria de Cali que se realizarían inicialmente en las comunas y corregimientos de la ciudad, pero que fueron cancelados por el aumento de contagios de Covid-19, se trasladarían a restaurantes, hoteles, bares y discotecas de la ciudad.



Así lo reveló Alexánder Zuluaga, gerente de Corfecali, quien indicó que la selección de los lugares se hará a través de las agremiaciones que los representan (como Acodres, Asobares y Anato) y que están impulsando los pilotos de reactivación económica en la ciudad.



“Lo que queremos es llevar los eventos artísticos a los establecimientos que ya tienen las condiciones para ello. Por ejemplo, si una orquesta se presenta en un restaurante, no significa que ese día se van a ocupar las 100 mesas que hay allí, sino que su aforo seguirá siendo el 30 %, por lo que tendremos más posibilidad de control”, explicó Zuluaga.



Agregó: “En el caso de llevar la oferta cultural a un hotel, pues este podrá armar unos planes -como una cena o una estadía- para que la gente vaya y disfrute de dichos eventos en el marco de la Feria”.



El Gerente de Corfecali también señaló que los artistas que participen en estas presentaciones no deberán haber estado en ninguno de los seis grandes eventos de la Feria de Cali, que son el Salsódromo, el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, el Concierto ‘Somos Pacífico’, el Carnaval de Cali Viejo, el Concierto alternativo y el Concierto ‘El mundo le canta a Cali y Cali le canta al mundo’.



“La idea es generar el mayor número de circulación de escuelas de baile, orquestas, músicos y de otras expresiones artísticas como comediantes y activaciones pequeñas de títeres y teatro, que no han tenido oportunidad alguna de participar en esos macro eventos”, precisó Zuluaga.

Cabe recordar que para hacer los 81 encuentros bioseguros en los barrios se había destinado un presupuesto de aproximadamente $3200 millones, que serán invertidos en la nueva propuesta que tiene Corfecali, que aún no ha precisado la cantidad de eventos que se realizarán en los diferentes establecimientos comerciales.



“También tenemos un ‘plan C’, que consiste en llevar esa oferta cultural a estudios de grabación que se han creado como emprendimientos del sector cultural, y que cuentan con espacio, tarima, luces, sonido, cámaras e internet para hacer transmisiones en ‘streaming’. Eso significa que si la alerta naranja se mantiene en la ciudad y hay un rebrote de covid, nosotros llevaremos estos eventos a estos sitios controlados sin público, los cuales serán grabados y transmitidos en vivo en algunos casos, y retransmitidos en otros”, dijo Alexánder Zuluaga.

Reacciones



Brany Prado, director ejecutivo de Acodrés para la región Pacífica, manifestó que el gremio ya le había planteado al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, esa propuesta cuando el Mandatario anunció que la Feria se iba a hacer virtual.



Asimismo, señaló que estos eventos servirán para impulsar la reactivación económica de la ciudad, ya que serán un ‘espaldarazo’ para que la gente vaya y consuma en los establecimientos.



“Estamos proponiendo que en sitios como el Parque del Perro se pueda instalar una tarima, pero que a la vez haya pantallas en las diferentes zonas gastronómicas de Cali, desde donde se va a retransmitir lo que está pasando en ese lugar. Claramente la gente podrá ir a esas tarimas y ver los eventos presencialmente con un aforo controlado. Además, al interior de los establecimientos se deberá respetar el distanciamiento de dos metros entre mesas”, sostuvo Prado.



Manuel Pineda, presidente de Asobares Capítulo Valle, contó que la idea también es transmitir todos los eventos virtuales de la Feria de Cali en los diferentes establecimientos de la ciudad, donde hay “alrededor de 60.000 pantallas”. Estas transmisiones se harían vía ‘streaming’ o a través de Telepacífico.



“Los bares, discotecas, restaurantes, etc., los escogeremos de acuerdo a su infraestructura y tamaño, pero la decisión final la tomará Corfecali, que deberá realizar una visita técnica a los mismos y que, además, asumirá los costos de las presentaciones”, explicó Pineda.



Entre tanto, la concejala Diana Rojas manifestó que, a menos de 23 días de la Feria, siguen sorprendiendo día a día de los anuncios y las decisiones “improvisadas” de la Alcaldía.



“No es posible que se anuncie una Feria virtual, después pasamos a eventos presenciales y ahora no es claro cómo la Administración concilia este evento con la alerta naranja. Aquí pareciera que lo único urgente es gastarse la plata. ¿En donde está la información completa?, ¿por qué es tan difícil que se exponga con claridad y transparencia cómo se van a gastar los recursos? Eso habla de la falta de planeación. Por eso todo el mundo siente que la Feria es un despilfarro”, dijo.



Finalmente, la epidemióloga Lyda Osorio indicó que, si estos eventos presenciales se hacen, lo importante es evitar las aglomeraciones, respetando el distanciamiento físico entre las personas. Además, señaló que “la idea es que se puedan hacer al aire libre” para reducir las posibilidades de contagio por Covid-19.



“Hay que analizar muy bien el costo beneficio de esa propuesta porque, al final, cualquier evento que hagamos tiene un nivel de riesgo. Lo importante es aplicar todas las medidas para minimizar ese riesgo”, remató.

