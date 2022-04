El Valle del Cauca salió del 'top 5' de las regiones más competitivas, ¿quién lo desplazó?

El Valle del Cauca no logró mantener su nivel de competitividad este año y bajó dos puestos frente al 2021. Mientras el año pasado ocupó el cuarto lugar, en esta vigencia se desplazó al sexto y alcanzó un puntaje de 6,26 en una escala de 1 a 10.



Nuestra región se ubicó por debajo de Bogotá, Antioquia, Santander, Risaralda y Atlántico, según el Índice Departamental de Competitividad, IDC, que calculan el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario.



Como se recordará, la competitividad es la capacidad que posee una persona o una empresa para posicionarse por delante de sus competidores con el ánimo de alcanzar una mejor posición frente a ellos.



En esta versión del IDC se introdujeron cambios en la medición relacionados con la modificación del pilar de entorno para los negocios, que incluye aspectos relacionados con competencia y dinámica empresarial.



El índice se construye a partir de 106 indicadores que se agrupan en cuatro factores: capital humano, eficiencia de los mercados, ecosistema innovador y condiciones habilitantes. Este último se refiere a la aptitud para contratar basado en la capacidad jurídica, financiera, organizacional y experiencia).



Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, dijo que es preciso entender la competitividad como un asunto integral que redunda directamente en la calidad de vida de las personas, el crecimiento económico y el bienestar.



Los resultados generales del IDC 2022 muestran tres variables: la competitividad vista por el tamaño de las economías, el nivel pobreza multidimensional, que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres en áreas como educación y salud, entre otros.



La tercera variable tiene que ver con el tema sanitario. Sobre este particular los departamentos más competitivos presentan un mayor avance en la cobertura del esquema completo de vacunación contra el covid. En el caso del Valle el porcentaje de vacunación con doble esquema llega al 70%.



Carlos Andrés Pérez, director Económico y de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, señala que las dos fortalezas del Valle del Cauca continúan siendo la diversidad de su estructura productiva y la relativa sofisticación de la oferta exportable.



“Estos dos componentes corresponden a varias décadas de resultados positivos a través de los cuales diversas compañías de capital extranjero de muchos sectores económicos se han instalado en nuestra región para aprovechar las ventajas competitivas que ofrece la región y el aprovechamiento del enclave portuario de Buenaventura para llegar a diversos mercados”.



Expresó además que “la consolidación de varias cadenas productivas en Cali y el Valle del Cauca, a lo largo de las últimas tres décadas, han permitido posicionar a nuestra región como el principal productor y exportador agrícola y agroindustrial del país. Somos los principales exportadores de alimentos procesados. Igualmente somos los principales exportadores de artículos de belleza y cuidado personal.



Asimismo, en la región se ha posicionado una potente industria farmacéutica que ha crecido con una relativa sofisticación en la prestación de servicios de salud de la mano del cluster Excelencia Clínica”.



El Valle también es una región importante en producción de la llamada cadena Proteina Blanca, la cual tiene que ver con el aprovechamiento del puerto de Buenaventura para abastecer a grandes empresas procesadoras de alimentos balanceados para animales, no solo en el Valle, sino de todo el país.

En otras regiones



En las primeras cinco posiciones del IDC 2022 se ubican Bogotá, Antioquia, Santander, Risaralda y Atlántico.



Hay algunos cambios a nivel de posiciones en el top 5 del IDC, pues los departamentos de Santander y Risaralda escalan tres y una posición, respectivamente.



Bogotá D.C presenta una reducción de 0,13 puntos respecto a 2021, sin embargo, la ciudad mantiene su liderazgo con una calificación de 8,59 sobre 10.



En el segundo lugar se ubica el departamento de Antioquia, el cual aumenta 0,17 puntos frente a 2021.



En el tercer lugar de la clasificación aparece el departamento de Santander con un aumento de tres posiciones en el ranking general y un puntaje de 6,33 en 2022. En el cuarto lugar se ubica el departamento de Risaralda, que logra una puntuación similar.



Finalmente, Atlántico aparece en el quinto lugar del IDC 2022 con un puntaje de 6,29, frente al 2021.



En contraste, las últimas posiciones del IDC 2022 son ocupadas por Amazonas (puesto 29 y puntaje de 3,05); Chocó (puesto 30 y puntaje de 2,99); Guainía (puesto 31 y puntaje de 2,94); Vaupés (puesto 32 y puntaje de 2,53); y Vichada (puesto 33 y puntaje de 2,28).



En cuanto a los cambios en el ranking general más importantes, se destaca el avance en cuatro posiciones alcanzado por Meta, seguido de Santander quien descuenta tres posiciones. De igual modo los departamentos de Cauca y Arauca mejoran dos lugares y se registra el avance de una posición por parte de Risaralda, Huila, Norte de Santander, Casanare y Chocó.



Por otro lado, los departamentos con mayores retrocesos son: el Archipiélago de San Andrés y Cesar al perder tres posiciones.



Asimismo los departamentos de Atlántico y Valle descendieron dos posiciones frente al recálculo de 2021, mientras Magdalena, Nariño, Córdoba, Caquetá, La Guajira y Guainía registran una caída de un lugar frente al recálculo de 2021.