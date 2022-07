Viruela del mono: ¿Por qué se concentra en hombres con relaciones homosexuales?

El nuevo brote mundial de la viruela del mono, enfermedad de baja transmisión y mortalidad, se concentra entre hombres que mantienen relaciones homosexuales, en especial con compañeros múltiples, según señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Sin embargo, la autoridad mundial en salud pública recordó que "el estigma y la discriminación son tan peligrosos como cualquier virus", mientras y especialistas en Colombia señalan que falta mucha evidencia para entender bien esta enfermedad y su comportamiento.



Tras la declaración de máximo nivel de alerta de la OMS sobre la Viruela del Mono, la epidemióloga y profesora de la Facultad de Medicina de Los Andes, Andrea Ramírez, explicó que cualquier persona puede infectarse, pese a que se ha identificado principalmente en personas homosexuales.



“Dado que el virus se está identificando en comunidades de personas homosexuales las razones que existen apuntan a que esto es más debido a la naturaleza y a las dinámicas de estas redes sociales y sexuales, que podrían ponerlos en un riesgo más aumentado o aumentar su vulnerabilidad a tener esta infección y propagación”, explicó.



En efecto, aclaró que la viruela símica no es una enfermedad de transmisión sexual. El contagio se da principalmente por contacto físico cercano de piel con piel y con secreciones corporales, por lo que cualquiera que tenga contacto cercano con alguien que tenga una infección activa, está en riesgo de contagiarse.



Lea también: Gobierno Nacional desmiente rumores sobre adjudicación de contrato de medicamentos



Sobre la comparación que hace de este virus con el Covid-19, sostuvo que la viruela del mono tiene unas características diferentes a la del coronavirus causante de la pandemia, ya que es una enfermedad conocida hace años y no es una enfermedad emergente.



Precisó que son tipos de virus diferentes, con mecanismos de transmisión diferentes y, sobre todo, una presentación clínica y una severidad de la enfermedad que difieren significativamente.



“Es una enfermedad conocida y frecuente dentro del continente africano. Fuera de este continente es un hecho inesperado y esta es la razón principal para declarar una emergencia de salud pública de preocupación internacional, ya que es un evento extraordinario que no solo constituye un riesgo para la salud pública por la propagación acelerada, sino también que requiere una respuesta internacional coordinada”, añadió.



De acuerdo con las autoridades de salud, los síntomas más frecuentes de la enfermedad son fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados en todo el cuerpo, dolor muscular, escalofrío, agotamiento, malestar general asociado en el aparecimiento de un sarpullido que se pueden parecer a granos o a ampollas que luego se vuelven unas costras.