Tomarán medidas para que tasas de interés del Icetex no superen la inflación

Dada la coyuntura económica que vive el país, el Gobierno analiza medidas para que las tasas de interés del Icetex no superen la inflación y así aliviar la situación de estudiantes y padres de familia. Así lo indicó el Ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en la posesión del rector de la Universidad del Rosario para el periodo 2022-2026.



Esto se suma al “llamado respetuoso que he hecho a las universidades privadas de no aumentar las matrículas por encima de la inflación, y a la consolidación de la gratuidad de la educación superior en las universidades públicas”, dijo Gaviria.



En la ceremonia, el ministro invitó al rector del claustro universitario, Alejandro Cheyne, para trabajar en conjunto por la educación.



“De manera explícita le digo que puede contar conmigo, y quiero acompañarlo rector a que esa visión humanista, que representa este claustro que es un orgullo para ustedes y un ejemplo para el país, nos ayude. Lo invito a ser socio nuestro en la construcción de un país más justo, más digno y más decente para todos”.



El rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, indicó que “desde la academia apoyaremos las iniciativas y proyectos que se encaminen desde el Gobierno Nacional para aportar al país y al bien común”.



“Dentro de nuestros retos, identificamos la salud mental como una consigna importante, así como sus emociones. Un ejemplo de ello es la medición que hizo nuestra universidad hace dos años, donde la alegría de los jóvenes de 18 ciudades era de 65%, en mayo de 2021 disminuyó al 5% y actualmente es del 50%. Por esta razón, no podemos ser indiferentes al sufrimiento de nuestros jóvenes en materia de salud mental”, afirmó Cheyne.



Para el rector, una segunda apuesta se relaciona con la digitalización y la tecnología educativa.