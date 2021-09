"Tengo instrucciones precisas: no se van a permitir bloqueos en Cali", enfatizó Minjusticia

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, se refirió este lunes a la preocupación que generó el episodio presentado en Puerto Rellena en la tarde del domingo, cuando un grupo de jóvenes adelantaron bloqueos permanentes en la vía.



El funcionario enfatizó a Caracol Radio que la orden desde el Gobierno Nacional es no permitir que se registren bloqueos en las vías, con el fin de evitar situaciones como las ocurridas durante los dos meses del paro nacional.



"Yo tengo instrucciones precisas del Presidente de la República No se va a permitir ningún bloqueo. Precisamente lo que estamos buscando es abrir más y más cupos carcelarios, porque en caso de que empiecen a bloquear la ciudad de Cali, estamos listos para actuar", dijo Ruiz Orejuela a la emisora.



Y agregó: "he hablado con el comandante de la Policía Metropolitana, el general (Juan Carlos) León, y él tiene instrucciones precisas. Hay que recordarle a la ciudadanía que bloquear las vías públicas es un delito, e inmediatamente serán capturados y puestos a disposición de la autoridad competente".



El ministro recalcó que no se pueden volver a presentar hechos como los sucedidos en Cali entre abril y junio, cuando hubo bloqueos en distintos puntos de la región que afectaron la movilidad, la seguridad y el abastecimiento de los ciudadanos.



"Recordamos con tristeza la cantidad de gente que murió, como la niña en Buenaventura o el caso de Buga, donde vandalizaron las tractomulas o camiones con medicamentos para todas las personas, no dejaban vacunar, no llegaba gasolina. ¿Quién se perjudica aquí? La gente más pobre. Eso es un delito, y eso es muy bueno que la gente lo sepa, y no lo vamos a permitir", aseveró.



A propósito del hacinamiento de reclusos que se presenta en las estaciones de Policía de la ciudad, el Ministro aseguró que se encuentran trabajando para descongestionar este tipo de infraestructuras, que indicó que fueron pensadas para una detención transitoria, contrario a lo que está pasando actualmente.



"El fin de semana pasado estuvimos con el general Mariano Botero, director del Inpec, y fuimos a la zona más crítica, la estación de Policía del barrio El Diamante, en Cali. Sacamos 210 internos que había allí e inauguramos un pabellón en Buga", reveló.

"No hay argumento para bloquear"

Los jóvenes que adelantaron los bloqueos intermitentes argumentaron que se encontraban realizando "labores pedagógicas" y aseveraron que desde la Alcaldía se les había incumplido con algunos acuerdos



Al respecto, la Alcaldía de Cali aseguró este lunes que se trató de un grupo de jóvenes que no hacen parte del proceso de diálogo y dijeron no sentirse representados en las conversaciones que terminaron con la entrega de la caseta comunal de Villa del Sur a la comunidad.



"Varios funcionarios de la Alcaldía fuimos el día de ayer (domingo), establecimos ese diálogo entre la comunidad y los jóvenes. Fue exitoso, se llegaron a unos acuerdos y los jóvenes le entregaron la caseta a la comunidad de Villa del Sur, que venían pidiendo este espacio para desarrollar sus actividades comunales", explicó Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana.



Sin embargo, dijo, en horas de la tarde algunos de los manifestantes que estaban en la caseta comunal salieron a hacer bloqueos intermitentes en el sector, situación que fue atendida por funcionarios de la secretaría de Seguridad y Justicia, en conjunto con la Policía Metropolitana de Cali.



"Lo que queremos repetir es que no hay argumento y por ninguna circunstancia se puede permitir que se siga bloqueando en la ciudad. Los diálogos continúan, nosotros estamos constantemente con la mesa de diálogo y estamos evaluando los acuerdos de este primer punto de inclusión social. El alcalde, Jorge Iván Ospina, todos los días nos está dando instrucciones", recalcó el secretario Rentería.



Entre tanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, aseguró que aunque la situación de este domingo fue controlada por el Esmad, de llegarse a presentar un nuevo caso las autoridades procederán a capturar a los responsables.



"No se van a permitir bloqueos en Cali, es una consigna clara. En cualquier punto de la ciudad, inmediatamente se presente alguna intención de realizar un bloqueo vamos a llegar con el Esmad a abrir las vías y capturar a los responsables", comentó.