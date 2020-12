Sigue rechazo por aumento en salario de congresistas

Erika Mantilla

Diversas opiniones ha generado el Decreto Presidencial que aumentó el salario de los congresistas en 5,12 %. Varios legisladores han afirmado que no aceptarán el dinero adicional.

No cesa la controversia y las reacciones desde diferentes sectores por el aumento del salario a los congresistas del país, quienes pasarán de ganar $32,7 millones al mes a $34,4 millones.



Uno de los principales reproches al incremento salarial está enfocado en que mientras se ha planteado que el aumento del salario mínimo sea del 2%, a los parlamentarios se les subió un 5.12%.



Tras la lluvia de críticas, el Ministerio de Hacienda recordó que este incremento corresponde a la vigencia 2020 y señaló que se hizo de acuerdo a los lineamientos constitucionales.



Según esta cartera, el incremento debía hacerse antes de que el año se acabara, cumpliendo lo establecido en la Ley y en la Constitución.



“Este incremento es menor al que se concertó a finales del 2019 con el que se fijó el salario mínimo de este año, teniendo en cuenta que fue del 6 %, mientras que el de los parlamentarios y funcionarios públicos fue del 5,12 %”, puntualizó Hacienda a través de comunicados.



El consejero Económico y de Transformación Digital, Víctor Muñoz, escribió en su cuenta de Twitter que “es bueno recordar que al incremento del salario del Congreso es por ley, y en este Gobierno ha sido menor que el incremento del Salario Mínimo”.



Sin embargo, parlamentarios de todos los sectores han criticado que en la actual situación de emergencia que vive el país por causa del coronavirus se deba aplicar esta ley. Otros han jurado que donarán el aumento a causas sociales. Por ejemplo, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, anunció que los parlamentarios de su partido rechazarán la medida.



“Los 51 congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración. Entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o de destinarlo a una tarea social. El partido insistirá en la disminución del número de congresistas y del salario”, indicó el expresidente.

Lea además: Colombia crecería 4,7 % en 2021, dice encuesta

La senadora de esa colectividad, Paola Holguín, se refirió al intento por congelar el salario de los congresistas: “No lo hemos logrado. Insistimos en necesidad de austeridad, hoy más que nunca”.



Así también lo hizo el representante del partido de Gobierno, Gabriel Vallejo, quien de hecho dijo que la urgencia real es reducir el Congreso: “Ojalá esa misma indignación que estamos sintiendo frente al aumento salarial de los congresistas, nos sirviera para reducir el tamaño del Congreso, unificar Cortes, eliminar contralorías territoriales, liquidar entidades inoficiosas”.



A su turno, la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, también afirmó que la colectividad donará los recursos adicionales que correspondan al aumento, para iniciativas sociales como el apoyo a las madres cabezas de familia.

“Los congresistas de la U donarán su incremento a proyectos sociales como lo plantea el proyecto de ingreso mujer; más del 88 % de los cuidadores en nuestro país son mujeres y esto les permitiría tener un merecido incentivo y así continuar con el cuidado” agregó.



Por su parte, el representante a la Cámara David Racero indicó que “no hay ningún tipo de justificación que no sea de politiquería para tener que seguir aumentando el salario de congresistas de manera desproporcionada respecto al trabajador promedio. Y aún hoy en plena crisis. Para seguir indignando y caer más bajo, nunca defraudan”.



El senador Gustavo Bolívar también fue crítico con “el despropósito”: mientras los colombianos celebraban la Navidad, dijo, a los congresistas (incluyéndose) les subieron el equivalente a 1.700.000. A los trabajadores, en cambio, les subirán 20 mil pesos. “Duque amplía la asquerosa brecha de desigualdad porque necesita aceitar su maquinaria”, manifestó.



La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, coincidió en toda la injusticia que representa el aumento de 2,5 % al salario mínimo que se plantea para 2021, frente al aumento de casi 6% para los congresistas. “Tenemos el deber de bajar el salario de los congresistas. La brecha desproporcionada e irreal con el colombiano de a pie, que trabaja duro, no puede mantenerse”.



Incluso, el excandidato presidencial y exjefe negociador de los acuerdos de la Habana, Humberto de la Calle, tildó de “inaceptable” este aumento.



“Pueden acudir a todo tipo de tecnicismos, pero es inaceptable reajustar un 6 % el ingreso de congresistas y solo el 2 % el salario mínimo. Congreso debe renunciar al reajuste”, sentenció.



Las redes sociales se han invadido de críticas al Gobierno Nacional por parte de quienes consideran que fue un error firmar el Decreto. Sin embargo, expertos aseguran que se trata de una obligación constitucional y de no cumplirla podría acarrear demandas contra el Estado.

Otro incremento

La Presidencia de la República también emitió un decreto en el que ajusta el salario de los empleados administrativos de planta del Congreso en los diferentes grados de la tabla salarial.



De esta manera, los secretarios generales de Senado y Cámara, que están ubicados en el puesto 14 de la escala salarial, recibirán un salario de $17.989.089 mensuales y una prima de gestión mensual equivalente a $2.107.862.



Los subsecretarios generales y los secretarios de las comisiones constitucionales devengarán como asignación básica mensual $14.098.560 y una prima mensual de $1.729.294.