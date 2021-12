¿Se suspenderán las celebraciones de navidad y fin de año por Ómicron?, esto dice el Gobierno

Luego de confirmarse los primeros casos positivos de la variante Ómicron del covid-19 en Colombia y de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomendará aplazar las festividades decembrinas, el Gobierno Nacional indicó que, por ahora, se descarta esa idea en el país.



Así lo indicó Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, quien explicó que hasta la fecha el gobierno no ha evaluado la posibilidad de suspender las celebraciones de navidad y de fin de año por cuenta de las nuevas cepas del covid-19.



Muñoz manifestó que el Gobierno ha recalcado que actualmente "no existe medida de decreto de suspensión" de festividades o cierre de establecimientos porque las cifras que se registran de casos activos, promedio de contagios diarios y de personas hospitalizadas o en unidades de cuidados intensivos se encuentran dentro de parámetros que no son alarmantes.



Según comentó Muñoz, en este momento el énfasis que tienen las autoridades de salud es fortalecer y avanzar en la vacunación anticovid para de esta forma tener más cobertura de inmunización, por lo cual, hizo un llamado a las personas que no se han vacunado o que ya pueden recibir la dosis de refuerzo, a que lo hagan para prevenir complicaciones en caso de contagio.



El Director del Dapre agregó, además, que lo que sí se seguirá exigiendo por ahora será el carnet de vacunación para todos los eventos masivos que se realicen durante esta temporada. "El gobierno recuerda que de los mismos colombianos depende que no se tengan que tomar otras medidas", concluyo Muñoz.