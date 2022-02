Rusia aseguró que el armamento militar que se encuentra en Venezuela no se utilizará en contra de Colombia

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en compañía del ministro de Defensa, Diego Molano, se reunieron con el embajador de Rusia, Nikolay Tavdumadze, para hablar de la preocupación del Gobierno colombiano de garantizar la seguridad en la frontera con Venezuela y evitar el riesgo de que la cooperación rusa pueda terminar en manos de grupos armados.



Al final del encuentro, la funcionaria colombiana manifestó que el gobierno ruso entendió la preocupación en torno a la situación que hay en la frontera con Venezuela, por la presencia de grupos armados ilegales y narcotráfico, que están generando tanta violencia en Arauca.



La funcionaria requirió al embajador ruso que no haya el más mínimo riesgo de que la cooperación militar que existe entre Rusia y Venezuela no vaya, por la razón que sea, a terminar en manos de grupos ilegales que hacen presencia en la frontera.



“Ha sido muy importante también para nosotros que el embajador ruso nos ha expresado que ninguna cooperación militar de Rusia a Venezuela se utilizará jamás para una acción militar en contra de Colombia ni de ningún país de América Latina, ni para afectar la estabilidad de la región”, señaló.



Así mismo, comunicó a la opinión pública se acordó mantener una comunicación fluida, directa, respetuosa y muy franca sobre cualquier preocupación que tenga el Gobierno colombiano.



Desde el Gobierno colombiano también se le expresó al embajador ruso la urgente necesidad de que se garantice la aplicación de la certificación de usuario final de los equipos militares que se entreguen, de tal forma que los mismos no puedan utilizarse por terceros.



“Acá todo el mundo debe estar pendiente de la responsabilidad que tenemos, de evitar tensiones que generen el día de mañana dolores de cabeza innecesarios”, concluyó Ramírez.