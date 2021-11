Ratifican decisión de negar medida de aseguramiento a Salvatore Mancuso

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión mediante la cual el Tribunal Superior de Barranquilla, negó dictar medida de aseguramiento a Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, por presuntos crímenes cometidos tras su desmovilización en contra de exintegrantes del frente Mártires del Cesar.



El pronunciamiento se realizó luego de que la jurisprudencia evaluara una apelación que realizó la Fiscalía, luego de que el Tribunal Superior de Barranquilla no acogió la imputación, en la que el ente acusador vinculaba a Mancuso con 19 casos de homicidio en persona protegida, posteriores al 10 de diciembre de 2004, cuando se desmovilizó.

Mancuso negó, en el proceso, que haya tenido control de las actividades delictivas del grupo ilegal tras su desmovilización y el Tribunal le dio la razón asegurando que la Fiscalía no pudo desvirtuar esa afirmación, pues entre otras cosas, no solicitó la exclusión del postulado de los beneficios de justicia y paz.



En la apelación, la Fiscalía sostuvo que Mancuso no se desmovilizó en 2004, sino que inició en esa fecha su proceso de forma gradual. Además agregó que Mancuso no solo estuvo vinculado al Bloque Catatumbo, sino que hizo parte de otros bloques paramilitares y que incluso, en el año 2005 anunció que se desmovilizaría del Bloque Córdoba.



La Corte Suprema determinó que la fecha de desmovilización de Mancuso efectivamente fue el 10 de diciembre de 2004 y que no hay prueba de que mantuviera relación de comandancia en años posteriores con otros frentes del grupo armado ilegal, por lo cual no se puede vincular con dichos homicidios.