La procuradora General, Margarita Cabello, en el marco del seminario “Limitaciones para la participación en política de los servidores públicos” se refirió a la despenalización del aborto en Colombia y le pidió al Congreso de la República garantizar los derechos de la madre gestante.



Cabello aseguró que le preocupa la reglamentación de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 y aseguró que estará vigilante con este tema.



“Acá hay un tema muy delicado y por eso nuestro concepto. Son dos vidas, hay que tenerle mucho cuidado. Recuerden que soy procuradora mujer y soy abuela de unas mellas prematuras. Ojalá la decisión sea la más equilibrada dónde se pueda”, advirtió Cabello.



Y agregó: “me preocupa la vida del gestante, me preocupa mucho, me preocupa cómo se va a reglamentar y aquí me estoy pasando de más opiniones personales, ¿cómo se interrumpiría el embarazo de una madre gestante con seis meses? Y hablo en nombre de la ciudadanía: ¿será una cesaría? ¿Qué será? Porque hay que reconocer que eso se lo debemos a los científicos y a los médicos y cómo representante, esas preocupaciones las voy a tener muy en cuenta en ese llamado a la sociedad y en ese llamado al Congreso, para que regule todos esos procesos y situaciones", dijo la procuradora general.



Al ser cuestionada sobre el silencio del Congreso en la reglamentación, Cabello aseguró que era el legislativo el que estaba llamado a definir los límites para la interrupción voluntaria del embarazo. “A veces el silencio es una respuesta. ¿Por qué los Congresistas no asumen? ¿Será porque eso es lo que respaldan sus electores?”, expresó.



“Yo hubiera preferido entrar en esa gran discusión mundial para determinar, qué temas que tocan la fibra de la sociedad deben estudiarse por un tribunal constitucional y cuáles, que seguramente serán pocos, deben someterse al Congreso, que es en una democracia los representantes de la sociedad”, agregó la procuradora.



Así mismo, Cabello, a raíz de las noticias registradas en las últimas horas, sobre las acciones terroristas adelantadas por grupos armados al margen de la ley, aseguró que “estos grupos tienen pretensiones encaminadas a amedrentarnos en plena campaña electoral, a través de un juego sucio y cobarde”.

"Hago un enérgico rechazo a todas las acciones subversivas y criminales que se están generando en nuestro país, en departamentos como Cesar, Arauca, Cauca y Norte de Santander, entre otros. Son actos que buscan angustiarnos y mostrar desinstitucionalización”, aseveró la señora Procuradora.



Frente a estos recientes hechos de alteración del orden público, la jefa del Ministerio Público anunció que ordenó a todos los procuradores regionales y provinciales a “que estén presentes en sus regiones, gestionando lo necesario, con trabajo en equipo con las autoridades locales y cerca a las comunidades, como lo estamos haciendo desde la Procuraduría General de la Nación, para servir de intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía para evitar las angustia y el caos que están causando estos grupos ilegales”.