Aborto en Colombia: las opiniones de rechazo de las famosas sobre la decisión de la Corte

Tras el histórico fallo de la Corte Constitucional de Colombia, la cual decidió este lunes 21 de febrero despenalizar el aborto en el país hasta la semana 24 de gestación, varias famosas han alzado su voz en rechazo a esta decisión, despertando una gran polémica en las redes sociales.



Una de las primeras declaraciones fue de la exreina Taliana Vargas, quien mostró fotos y videos de su embarazo a las 24 semanas de gestación.



"Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad", opinó Vargas, mostrando su descontento.



Camila esguerra es una diosa contestandole como se debe a taliana vargas pic.twitter.com/1nMTq5tciz — S (@sildasa20) February 22, 2022

Igualmente, famosas como Laura Acuña y Carolina Soto compartieron fotos de sus embarazos y las críticas no se hicieron esperar. Muchos resaltaron la forma en como estas "romantizan" la maternidad y opinan erróneamente desde su "burbuja de privilegio".



Asimismo, la presentadora Carolina Cruz mediante sus historias de Instagram, manifestó que ella siempre estará a favor de la vida y hasta recordó uno de sus momentos más "duros de la vida" cuando perdió a su bebé.



“El 11 de octubre de 2018 entré a hacerme un legrado, porque a mi bebé de nueve semanas se le detuvo el corazón. Es muy duro entenderlo y someterse a algo tan doloroso. No juzgo, nunca me ha gustado y nunca lo haré, pero siempre defenderé la vida”, comentó Cruz a sus seguidores.



“La falta de educación y entendimiento jamás puede nublar la mente para tomar decisiones equivocadas y egoístas. Aquí debería ser más fácil evitar, que matar”, opinó la presentadora.



la cantidad de mujeres de la farandula colombiana subiendo fotos de ellas con un embarazo de 6 meses, fotos de sus hijos en disney o en los penthouse que tienen por hogar diciendo que todo se puede y romantizando una maternidad que no tiene casi NINGUNA MUJER DE ESTE PAIS+ pic.twitter.com/28TtFGzn7e — nicᴴᴸ lvs cami | verá a louis y a harry (@n28hllz) February 22, 2022

Entre otras personalidades está Katherine Peláez, reconocida por haber participado en 'protagonistas de Novela' y quien tiene más de un millón de seguidores. La exprotagonista compartió sus fuertes opiniones en contra de la decisión de la Corte.



"Hoy me decepciona el hombre porque han preferido decirle sí a la maldad, han preferido y decidido matar, en lugar de educar, porque finalmente eso es lo que le falta al mundo: ¡educación sexual!", dijo Peláez. "Qué tal si hoy los hijos deciden matar sus padres, ¿porque no fueron ellos quienes los eligieron?", concluyó.