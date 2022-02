Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Ma. Fernanda Cabal rechazaron la despenalización del aborto en Colombia

A las voces de rechazo por la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación se sumó la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró que el fallo ofende a un grupo importante de la ciudadanía y destacó el hecho de que personas de seis meses de nacidas vivan en perfectas condiciones.



“Personas nacidas de seis meses de embarazo y perfectas. La Constitución debería unir a la ciudadanía, este fallo ofende profundamente a un grupo muy elevado de la ciudadanía”, expresó el expresidente en su cuenta de Twitter.

Personas nacidas de 6 meses de embarazo y perfectas.



La Constitución debería unir a la ciudadanía, este fallo ofende profundamente a un grupo muy elevado de la ciudadanía. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 22, 2022

Incluso compartió un video durante su visita en Duitama, Boyacá, donde narró su experiencia personal con su hijo, quien nació cuando tenía 6 meses de edad.



"Yo tengo un hijo que nació de 6 meses de embarazo, hubo que cuidarlo, pero nació perfecto y está bien. Todos los días nacen niños de seis meses, inclusive de cinco meses y los cuidan mucho y salen bien, a mí me parece que esta sentencia ofende a un alto porcentaje de los compatriotas, estoy muy triste", declaró.



Duitama, Boyacá



Percibo dolor en las calles de Duitama por la sentencia del aborto. pic.twitter.com/P5st53JsY1 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 22, 2022

A la opinión de Álvaro Uribe se sumó la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia quien también aseguró que no está de acuerdo con la decisión de la Corte expresando que un bebé de seis meses no puede morir por las decisiones que tome la sociedad.



“No comparto esa decisión, no creo que en ningún caso el aborto pueda ser el derecho de una mujer, no puedo entender que un bebé de seis meses que es viable por fuera del útero de la madre vaya a poder ser asesinado en Colombia", declaró la candidata.



Sin embargo, agregó que "puede ser una decisión difícil, que se tome en determinadas circunstancias y que era en las tres causales que tenía la Corte y que debería estar ligado a los tres primeros meses como lo está la mayoría del mundo".



No comparto la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto. pic.twitter.com/odgdRm6Jbr — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 22, 2022

Al rechazo también se unió la senadora y candidata María Fernanda Cabal quien aseguró que es más importante la vida de un bebé que no tiene quien lo defienda al de una mujer que quedó en embarazo por diferentes circunstancias.



Mediante un video en su cuenta de Twitter la candidata declaró: “¿Quién tiene más derechos, una mujer que de repente por alguna circunstancia quedó en embarazo pudiendo evitarlo, o un niño que no tiene quién lo defienda?, ¿esa es la defensa de la vida de quién?"



"Yo tengo un sobrino que nació de 24 semanas, no es posible que una sociedad que se diga civilizada acepte una decisión en donde la mayoría que votaron son hombres”, agregó la senadora de la república.