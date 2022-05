Colombia, por ahora, no sospecha de casos de la viruela del mono: Ministerio de Salud

En las últimas horas el Ministerio de Salud señaló que hasta ahora Colombia no sospecha de casos de la viruela del mono, a pese a la alarma de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y que acogió Perú, donde tampoco se han confirmado casos.



La viruela símica , que no es nueva, presentó un rebrote desde el 15 de mayo pasado en varios países razón por la cual la OMS declaró la alerta sanitaria. Con corte al 20 de mayo, se han registrado 66 casos en 11 países como España, Portugal y Reino Unidos donde aún no se han notificado muertes asociadas al virus.

La directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Claudia Cuéllar, precisó que esta viruela es una enfermedad zoonótica viral que, de acuerdo con la OMS, ocurre en áreas de selva tropical de África central y occidental, aunque ocasionalmente se exporta a otras regiones.



“Es importante tener en cuenta que este virus se transmite de una persona a otra por contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias y materiales contaminados como la ropa de cama”, indicó Cuéllar.



Informó además que en este momento en Colombia el nivel de riesgo es moderado por lo que, atendiendo las recomendaciones de la OMS, se requieren medidas de seguimiento y control dado que es posible que el virus con actual prevalencia en España y Portugal se propague a otros países.



La funcionaria del MinSalud señaló que el país tiene capacidad para la detección de esta viruela, a través del laboratorio de referencia del Instituto Nacional de Salud, INS.



Por su parte, la OMS, hasta el momento, no ha emitido ningún tipo de restricciones de viaje a países como Portugal, Suecia, Reino Unido o algún otro país afectado, de acuerdo con la información disponible.



Los síntomas de la viruela símica incluyen sarpullido, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento.