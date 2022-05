Un sauna de Madrid se vio obligado a cerrar sus puertas por ser un posible foco de transmisión de la viruela del mono, una enfermedad rara que se extiende por Europa y especialmente en España, indicaron el viernes a la AFP las autoridades sanitarias.



El establecimiento -un local gay llamado "El Paraíso", en el centro de la capital española- es sospechoso de ser el origen de muchos contagios en la Comunidad de Madrid.



"La mayoría de esos positivos van asociados a este foco", explicó el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que informó de 21 casos confirmados y 19 sospechosos en la región.



Se espera que este balance aumente en los próximos días, indicó Escudero.



"Sauna Paraíso permanecerá cerrada durante los próximos días como medida de precaución ante la alerta lanzada por Sanidad por la aparición de contagios del denominado virus del mono en la Comunidad de Madrid", indicó la dirección del lugar en su cuenta de Twitter.



También apeló "a la responsabilidad individual de cada persona para evitar la transmisión de cualquier infección".



En España, la Salud es competencia de las regiones, por lo que el recuento global no es inmediato.



A nivel nacional, el ministerio de Sanidad solo confirma por el momento siete casos, mientras que otros 23 han dado positivo por "viruela no humana" y aún deben secuenciarse "para determinar qué tipo de viruela es".



De confirmarse, el balance nacional se elevaría a 30 casos, lo que convertiría a España en el país con más contagios identificados de Europa.



Otras regiones como Galicia, País Vasco o Extremadura también investigan cuadros sospechosos del virus.



La viruela del mono es una enfermedad poco común originaria de África. Los síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y erupciones, a menudo en la cara, similares a la varicela.



La mayoría de casos identificados en los últimos días, aunque no todos, se dieron en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. No existen tratamientos o vacunas específicos contra la viruela del mono, que suele curarse espontáneamente.



Los contagios, por el momento, no son graves. Pese a que todavía es temprano, parece que estas infecciones proceden de una cepa poco agresiva del virus, con una mortalidad del 1%.



Después de Estados Unidos, varios países europeos como Portugal, Francia o Alemania han notificado infecciones.



En total, ya hay 80 casos confirmados y otra cincuentena están en estudio, según la OMS.