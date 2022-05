Viruela del Mono: lo que usted debe saber de la enfermedad que asusta a Europa y el mundo

La viruela del mono, de la que se detectaron varios casos en Europa y América del Norte, es una enfermedad rara originaria de África que suele curarse espontáneamente.

¿Qué es esta enfermedad?

La viruela del mono o "ortopoxvirosis simia" es una enfermedad rara cuyo patógeno puede transmitirse del animal al hombre y viceversa.



Cuando el virus se propaga al ser humano, es principalmente a partir de diversos animales salvajes, roedores o primates.



La transmisión de un ser humano a otro es reducida, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Sus síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en el pasado en sujetos con viruela: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días.



Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.



Esta enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo (ex Zaire), en un niño de 9 años que vivía en una región donde la viruela había sido erradicada desde 1968.



Desde 1970 se notificaron casos humanos de "ortopoxvirosis simia" en 10 países africanos.



A principios de 2003 también se confirmaron casos en Estados Unidos, los primeros fuera del continente africano.

¿Cómo se transmite la enfermedad?

La infección de los casos iniciales se debe al contacto directo con sangre, fluidos corporales, lesiones cutáneas o mucosas de animales infectados.



La transmisión secundaria, es decir, de persona a persona, puede resultar del contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias, lesiones cutáneas de una persona infectada o de objetos recientemente contaminados con líquidos biológicos o materiales procedentes de las lesiones de un paciente.



El martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que quería esclarecer, con la ayuda del Reino Unido, los casos detectados desde principios de mayo, especialmente en la comunidad homosexual.



"Probablemente es demasiado pronto como para sacar conclusiones sobre el modo de transmisión o suponer que la actividad sexual es necesaria para la transmisión", advirtió Michael Skinner, virólogo del Imperial College de Londres, del Science Centre (SMC).

¿Cuál es su gravedad?

La viruela del mono generalmente se cura espontáneamente y los síntomas duran entre 14 y 21 días.



Los casos graves se producen con mayor frecuencia en los niños y están relacionados con la magnitud de la exposición al virus, el estado de salud del paciente y la gravedad de las complicaciones.



Según las epidemias, la tasa de letalidad varió enormemente, pero se mantuvo por debajo del 10% en todos los casos documentados, principalmente en niños pequeños.



"Se estima que la cepa de África occidental, que afecta a los casos británicos, tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 1%.



También hay una cepa encontrada en la región del Congo que puede ser mortal en 10% de los casos, pero los casos británicos no presentan esta cepa", afirmó Simon Clarke, profesor de microbiología celular en la universidad de Reading, en el SMC.

¿Hay algún tipo de tratamiento?

No existen tratamientos o vacunas específicos contra la viruela del mono, pero se pueden contener los brotes, explica la OMS.



En el pasado se demostró que la vacunación antivariólica tiene una eficacia del 85% en la prevención de la "ortopoxvirosis simia", pero la vacuna ya no está disponible, después de la interrupción de su fabricación tras la erradicación mundial de la viruela.



"La buena noticia es que la vacuna contra la viruela funciona contra la viruela de mono; la mala noticia es que la mayoría de las personas menores de 45 años no están vacunadas", tuiteó el epidemiólogo Eric Feigl Ding.

¿Ya llegó a Colombia?

Hasta el momento, las autoridades de salud de Colombia no han confirmado algún caso referente a la viruela del mono, incluso, se dice que en el lado sur del continente americano no se ha producido algún brote de esta enfermedad.

¿Qué medidas se están tomando?

Ante las alertas transmitidas por la reproducción de la viruela del mono, el Instituto Nacional de Salud, INS, informó que en Colombia se activó el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.



Asimismo, indicó que un grupo de profesionales en salud están adelantando un monitoreo de las enfermedades que causan erupciones en la piel o sarpullido.



"En Colombia se enfoca el trabajo en afinar nuestro Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Ya tenemos el monitoreo reforzado de enfermedades o brotes que provocan sarpullidos o erupciones en la piel", precisa el comunicado del INS.



A su vez, el INS contó que están trabajando articuladamente con otros países para encontrar una pronta respuesta.

¿Cuáles son los países en los que se ha detectado ?

La viruela del mono es un virus que se encuentra regularmente en países de África central y occidental. Sin embargo en las últimas semanas algunas naciones europeas han empezado a reportar varios casos de la enfermedad.



Entre estos países se encuentran: Reino Unido, España, Suecia, Italia, Portugal, Francia y Alemania.



Además, es de anotar que otra nación ha notificado infecciones por esta enfermedad es Estados Unidos.