Piedad Cordoba aseguró que los señalamientos en su contra son falsos

Tras ser acusada de haberse extralimitado en sus funciones como mediadora en la liberación de secuestrados por la extinta guerrilla de las Farc, la ahora candidata al Congreso por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, se defendió por medio de un comunicado y responsabilizó al presidente Duque por su vida.



“Aun no logro entender el porqué del ensañamiento en mi contra desde tantos sectores reaccionarios para impedir que pueda hacer política. No he cometido delito alguno, por el contrario entregué toda mi carrera política para conquistar la paz y los cambios sociales. No me vengan con el cuento de que soy una mujer que se hace perseguir. Acá hay una política sistemática del régimen” dice Córdoba al iniciar su defensa.



La excongresista asegura además que no es la primera vez que han surgido testigos falsos en su contra en épocas electorales, como por ejemplo el "entrampamiento a través de la confesa estafadora Giselle Jaller Jarbour, alias ‘La Mona Jaller’ quien se me presentó supuestamente a nombre del gobierno de Trump para mediar en la liberación de Simón Trinidad en 2017”.

Además catalogó las acusaciones como un informe calumnioso e injurioso sin ninguna prueba ni acusación fehaciente en su contra y a su exasesor Andrés Alberto Vásquez, testigo de los señalamientos, de mentiroso, estafador y de haber sido condenado por injuria y calumnia.



“Nunca lo delegué para que me representara en negociación comercial alguna, aunque como demostraré ante los estrados judiciales utilizó mi nombre para lucrarse y entablar negocios con diversos empresarios”, agregó Cordoba.



Además dice que nunca hizo parte de las Farc, ni tuvo incidencia en sus decisiones por lo que pidió al periodista Ricardo Calderón investigar y revelar unos informes que demostrarían su inocencia.



“Las Farc me dio flores en las fotos que todos vieron, pero no me dieron ni bienes, ni dinero, ni curules, ni votos, ni Premios Nobel. Pido a los comparecientes del Caso 001 ante la JEP, le digan al país si en su contribución a la verdad he sido mencionada como posible determinadora del delito de secuestro, o si encuentran asidero alguno en la calumnia del señor Vásquez”, agregó Cordoba.



Frente a las acusaciones de negocios ilícitos con el empresario Alex Saab dijo nunca estar involucrada y retó a sus detractores a demostrar un solo contrato o firma a mi nombre en Colombia, Venezuela, EE.UU. o cualquier lugar del mundo, que se haya lucrado de actividades comerciales lícitas o ilícitas con el señor Saab o sus empresas.



“El mito de mi madrinazgo con Alex Saab en Venezuela es un chisme inventado que carece de prueba alguna. No existe documentación que permita siquiera insinuar tal relación. Mi vida es un libro abierto y sometido al constante escrutinio público” concluyó Cordoba.