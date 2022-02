Ingrid Betancourt explicó que se expresó mal puesto que tiene: "dos idomas en la cabeza”: 

Un vuelco negativo en la opinión pública tuvo el día martes, 15 de febrero, la candidata del partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt, por las declaraciones que entregó en el debate organizado por la Universidad Sergio Arboleda y el diario El Colombiano, en el cual dio a entender que las mujeres eran las que se hacían violar, aunque después se disculpó y aseguró que fue un lapsus por tener “dos idomas en la cabeza”, respuesta que no les ha sido suficiente a muchos.



Las críticas hacia Betancourt han tomado tanta fuerza, que hasta le han querido dar a entender que es una persona que no está preparada para ocupar la Presidencia de Colombia. Frente a los comentarios, la candidata aseguró que la están sacando del contexto que realmente es.



“A propósito de mi comentario en el debate, obviamente eso no fue lo que quise decir. Se sacó de contexto. Esto demuestra que se acusa tantas veces a la mujer de ser culpables de las agresiones de las cuales es víctima que se da por hecho que hasta una mujer pueda pensarlo”, afirmó en Twitter.

A propósito de mi comentario en el debate, obviamente eso no fue lo que quise decir. Se sacó de contexto. Esto demuestra que se acusa tantas veces a la mujer de ser culpable de las agresiones de las cuales es víctima que se da por hecho que hasta una mujer pueda pensarlo. — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) February 15, 2022

Betancourt aseguró que esas críticas que, como ella, muchas mujeres reciben a diario, son las que también hacen parte del problema: “En realidad, esa revictimización social de la mujer es parte del problema. La mujer es atacada y violada no sólo en la calle, si no también en su propio hogar. Las mujeres de bajos recursos son las más expuestas a este tipo de agresiones carnales, porque el entorno es agresivo y las desprotege”.



Finalmente, la candidata aseguró que entre sus propuestas está crear políticas en contra de los agresores y la creación de espacios de protección en los cuales las mujeres reciban apoyo.