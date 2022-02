Cara a Cara: José Alberto Tejada y Christian Garcés hablaron del paro y sus candidaturas al Congreso

“Pedimos modernizar la democracia política”

José A. Tejada es cabeza de lista a la Cámara por el Pacto Histórico.

José Alberto Tejada es contador público, magíster en Educación de Adultos, con especialización en Alta Gerencia y en Economía Internacional y Comercio Exterior. Este comunicador social es cabeza de lista para la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico.



Usted saltó del periodismo a la política. Ganó notoriedad por el cubrimiento que hizo del Paro Nacional. Se fue con uno de los bandos del Paro Nacional. ¿No cree que no hizo periodismo sino activismo?



En primer lugar, nosotros decidimos darle voz y rostro a una muchachada que mayoritariamente hizo una explosión y una resistencia pacífica ante una serie de situaciones de exclusión evidentes. Lo hicimos porque la decisión política del Gobierno y de los medios corporativos fue criminalizar esa protesta. Entonces, el deber que sentíamos, entre otros, porque llevamos toda nuestra vida trabajando con juventudes, con emprendedores, con micros y medianos empresarios, fue el de darles a ellos una voz y un rostro que nadie se los estaba dando porque, de entrada, se les estaba negando su derecho a protestar.



Lo que más me llamó la atención de todo esto es que de la muchachada no escuché palabras como comunismo, castrochavismo o que se acaben los ricos. Cuatro cosas pedían las personas que protestaban: trabajo, educación, ingresos, no tener hambre y que no se roben más el país. Eso, desde mi postura ética, tenía que mostrarlo. Quiero desde la Cámara contribuir a que haya mejoras en la inclusión y en la equidad del país. Lo que quiere Colombia es más democracia social y más democracia económica para que se consolide la democracia política.



Se dice que el Valle es maltratado desde las instancias nacionales en la ejecución de obras y distribución del Presupuesto Nacional. ¿Desde el Congreso, qué propondrá para mejorar esta situación?



Yo he aceptado la postulación que me hizo la muchachada a la Cámara por el Valle con el propósito de contribuir a impulsar políticas públicas, leyes de la República que permitan consolidar programas y asignación de recursos que hagan posibles la equidad e inclusión social y el desarrollo económico de la región. Si la bancada parlamentaria del Valle del Cauca trabaja sumando esfuerzos para buscar jalonar recursos desde la Nación hacia políticas prioritarias, por ejemplo, en tercerización de vías, asignación de recursos para la educación pública, gratuita, universal y pertinente; para fomentar el emprendimiento juvenil y la consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas, ahí estaremos haciendo la tarea y por lógica, vamos a bajar mejores recursos de la Nación para nuestro territorio. Eso no significa que no debemos pensar en las grandes infraestructuras, como el tema de la carretera Buenaventura, Mulaló-Buenaventura, el dragado de Buenaventura, pero no puede ocurrir que sigamos llamando la atención del país por las megaobras cuando las obras humanas que le dan calidad e inclusión a las comunidades las dejamos de lado. Hoy en el Valle del Cauca hay hambre, en Colombia hay hambre. Es imposible pensar que vamos a hacer negocios con el Estado central para fomentar la minería en Darién, por ejemplo, o en Yotoco, a cambio de no fomentar el cultivo de pancoger en el territorio, cuando tenemos más de 300.000 hectáreas que podríamos ir encontrándoles el camino vocacional hacia cultivos agroindustriales y de alimento.



¿Por qué votar por usted?



No solo por mí, sino por la lista del Pacto Histórico. El Pacto significa acuerdo, negociación y creo que es la primera vez en muchos años que Colombia tiene la oportunidad de intentar aplicar la sensatez política: o seguimos matándonos, odiándonos y discriminándonos, o encontramos una playa común en la que podamos mirar si los intereses en conflicto pueden tener miles de resolución.



Nadie está pidiendo a través del Pacto Histórico que Colombia muera y nazca una nueva. Estamos pidiendo modernizar la democracia política y hay una sola forma de hacerlo: con democracia social, que es inclusión, y con democracia económica, que es capilaridad empresarial, no monopolios ni oligopolios. Si tenemos a muchachos y muchachas estudiando y a jóvenes y adultos trabajando en situaciones dignas y competitivas; una enorme red de empresas micros, pequeñas y medianas promovidas por el Estado, por políticas públicas y no atacadas por las mismas, no vamos a necesitar ese miedo, ese falso miedo que se vende de supuestos totalitarismos.

‘‘A la muchachada no se le dijo muchas verdades”

Christian Garcés, cabeza de lista a la Cámara por el Centro Democrático.

Christian Garcés es administrador de empresas. Incursionó en la política como concejal de Cali y luego fue diputado del Valle por el Partido Conservador. Es actual representante a la Cámara por el Centro Democrático y candidato a la Cámara por esa colectividad.



¿Qué opina del cubrimiento mediático que se le dio al Paro Nacional?



No estoy de acuerdo con lo expresado por (José Alberto) Tejada. Creo que decir que él representa a la ‘muchachada’ y está de candidato a la Cámara en una lista cerrada donde todos los votos se los van a poner a él, quisiera que me dijera él, que habla de corrupción: ¿le ha contado a la muchachada que la esposa de Roy Barreras está de segunda a la Cámara? A la muchachada no se le dijo muchas verdades. A mí me parece que fue un acto de oportunismo lo que hicieron los del Pacto Histórico, usaron la pobreza y el desempleo que había generado la pandemia en el mundo, incluyendo a Colombia, para tirar jóvenes a generar violencia. Los incentivaron para hacer daños a la propiedad pública y privada, justificaron la violencia durante el paro, cuando nunca debemos aceptar que para cambiar nuestro país se haga mediante medios violento. Recordamos que usted se iba a las calles, pero no grababa a los que incitaban la destrucción, la quema de los buses; no grababa a los que dañaban la propiedad privada, a cantidad de comerciantes que les dañaron sus locales. Llegaba a grabar cuando la Policía llegaba a controlar los disturbios, grababa a la P olicía haciendo su deber, unos pobres hombres y mujeres de la Policía que estaban ahí para recuperar el orden público, y sacaba esos videos y generaba más odio y destrucción en la ciudad. Claro que hubo policías que abusaban de la fuerza, pero fueron pocos comparados con la magnitud del daño que hicieron los que promovieron los daños y los bloqueos.



En mi caso pedí que existiera el diálogo de la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno y que se desbloqueara porque todos los caleños y los vallecaucanos también tenían derecho de ir a su casa, al trabajo, a un hospital, de educarse y de comer. Usted se encargó de promover que ese paro se mantuviera, que más jóvenes salieran a enfrentar a la Policía y a hacer daños, usted utilizó el medio y hoy está de candidato a la Cámara y seguramente va a a quedar. En mi caso, seguiré defendiendo la institucionalidad y diciendo la verdad.



El Valle es maltratado desde las instancias nacionales en la ejecución de obras y distribución del presupuesto. ¿Cómo mejorar esta situación desde el Congreso?



Queremos llegar de nuevo a la Cámara de Representantes porque les cumplimos a los vallecaucanos en el seguimiento y el control al cumplimiento de las inversiones del Gobierno Nacional en el departamento. Fui coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo, donde garantizamos, trabajando con la institucionalidad del Valle del Cauca, la inclusión de todos los proyectos de gran impacto y de inversión que habían sido priorizados por entidades como la Gobernación del Valle, Propacífico, el Comité Intergremial Empresarial. Además, fui ponente de varios presupuestos generales de la Nación, donde se garantizaron las partidas. Se lograron los recursos para estudios como el del tren de cercanías para Cali.



Este año se abre la contratación para la doble calzada Buga-Buenaventura, un proyeto que estaba enredado. Está el Gobierno ya garantizando los recursos en una inversión superior a $2,2 billones. Para la vía Mulaló-Loboguerrero ya se logró un acuerdo con el concesionario, habrá una inversión de más de $1,9 billones. La malla vial es una contratación que se hizo en este Gobierno por más de 2 billones de pesos. Creo que el Gobierno le cumplió al Valle, porque la institucionalidad estuvo unida trabajando por esos recursos y hay que seguir buscando más.



¿Porqué votar por usted?



Porque mi voto es un voto libre, no pertenezco a maquinarias, no me beneficio del Estado, no tengo burocracia. Mi voto es el de las personas que con libertad participan en la política, que quieren un mejor presente y futuro. Los invito a que trabajemos por los próximos cuatro años por los ingresos y los empleos de los vallecaucanos, por recuperar el norte y la seguridad y luchar contra la corrupción. Además, a que hagamos una gran cruzada para sacar a miles de colombianos, vallecaucanos del gota a gota. Estoy en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos por donde se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto, las reformas tributarias, desde ahí puedo enfrentar el gota a gota.