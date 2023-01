Ordenan a Caracol S.A. no usar marca "El País"

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C, Sala Civil, ordenó a la sociedad CARACOL S.A que se abstenga de seguir utilizando la marca “El País” o cualquier otro signo distintivo similarmente confundible en sus sitios web/ y o publicidad oral, escrita, digital, impresa y cualquier otro medio.



El pronunciamiento del Tribunal obedece a una demanda instaurada por EL PAÍS S.A. contra la sociedad CARACOL S.A, por el uso no autorizado de las marcas “El País”.



Este uso fue realizado por CARACOL S.A. a través de publicaciones en diversos medios, efectuadas a partir de la campaña publicitaria “Elecciones 2022 el gran reto”, para promover una serie de actividades en el marco de las elecciones mencionadas; uso que se extendió con posterioridad en otras ocasiones y cadenas radiales de propiedad de la empresa demandada.



Mediante decisión del 19 de enero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal, con ponencia del magistrado Manuel Alfonso Zamudio Mora, dio a la sociedad CARACOL S.A. 48 horas contadas a partir de la notificación del auto, para se abstenga de seguir utilizando en sus sitios web y/o publicidad oral, escrita, digital, impresa y en cualquier otro medio la marca “El País ” o cualquiera otro signo distintivo análogo o similarmente confundible con los signos de la sociedad EL PAIS S.A.



Lea aquí: La odisea que vivió El País para atravesar el enorme derrumbe que bloqueó la vía Panamericana



El Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, en el cual se establece que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro” de la misma ante la Superintendencia de Industria y Comercio y que EL PAIS S.A es el único titular de los registros marcarios con la denominación “El País” en el territorio colombiano.



Igualmente, el Tribunal expresó que, conforme al principio de territorialidad, que rige el derecho marcario, el registro de una marca se obtiene en el territorio del país en donde se registró.



Por esta razón, no se podrá asumir que la demandada ostenta un derecho en Colombia de la expresión “EL PAÍS España”, pues los registros de una marca solo podrán hacerse valer en el territorio donde es competente la autoridad que concedió el registro.



En la medida cautelar otorgada, afirma el Tribunal Superior de Bogotá D.C. que Caracol S.A. no ostenta ningún derecho u autorización para el uso de las marcas “EL PAÍS” o cualquier otro signo análogo o semejante que sean similarmente confundibles con los derechos marcarios de EL PAÍS S.A. en la República de Colombia.



Es bueno recordar que el diario El País, con sede en Cali, fue fundado en 1950 y en la actualidad goza de la condición de ‘Marca Notoria’, condición otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.