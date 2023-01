"No se falsificaron firmas": ministra Vélez ratificó documento sobre reservas de gas

La ministra de Minas, Irene Vélez, se pronunció en la mañana de este miércoles frente a la controversia que se ha generado porque, supuestamente, desde su cartera se había publicado un documento con cifras falsas sobre las reservas que tiene el país en materia de gas.



Vélez sostuvo que el documento es un análisis que incluso se reveló desde cuando le hicieron la moción de censura en el Congreso, el cual además distingue los recursos estimados con las reservas probadas.



“El presidente Petro conoce desde diciembre el informe, es un análisis, no estamos haciendo un informe de reservas, ese no es no es un informe de reservas, ese informe lo entrega la Agencia Nacional de Hidrocarburos, este documento unifica las cifras sobre contratos vigentes en el país, era importante hacerlo porque las diferencias son sustanciales”, indicó la Ministra en rueda de prensa.



Por otra parte, la Ministra también desmintió que en el documento aparezca el nombre de personas que no hayan participado en la elaboración del mismo, esto haciendo referencia a unas denuncias realizadas por algunos medios que indican que, aunque la viceministra Velisa Ruiz no participó en su realización, su nombre aparezca.



En ese sentido, la Ministra negó que la firma de la viceministra Ruiz, quien renunció desde hace dos semana, fue puesta en el documento sin su permiso. Al respecto indicó que la funcionaria participó en la distintas discusiones públicas que se dieron para elaborar el documento; además, precisó que por ahora Ruiz sigue en el cargo y será el presidente Gustavo Petro quien diga si continúa o no.