¿Para cuándo estará lista? Así avanza la doble calzada entre Cali y Candelaria

El proyecto de la doble calzada entre Cali y Candelaria se encuentra en su recta final, con una ejecución que supera el 98,5% en la construcción de la vía, y un avance significativo de las obras complementarias, según informes de la Gobernación del Valle.



Alfredo Almeida, secretario encargado de Infraestructura Valle, precisó que de los 17,2 kilómetros en doble calzada que comprende el proyecto en total, solo restan 200 metros en el tramo Cali-Cavasa.



“De este tramo son 9800 metros, de los cuales ya tenemos ejecutados 9600 metros. En lo que tiene que ver con la ciclorruta hay un avance significativo con una ejecución del 80% y un total de 8000 metros terminados”, dijo el funcionario.



Esos 200 metros que faltan de doble calzada - en este sector- están ubicados precisamente después del puente de Juanchito, en la ruta Cali hacia Candelaria.



Por otro lado, sobre los 7400 metros restantes que conforman el tramo Cavasa-Crucero de Candelaria, el Secretario dijo que ya están terminados en su totalidad, “solo restan 2 km de los 6.7 km de la ciclorruta incluida en esta parte de la vía”.



El País realizó un recorrido por la ampliación de la doble calzada, en el que se pudo evidenciar los avances que se tienen hasta el momento, además de conocer las impresiones de los ciudadanos que viven y transitan diariamente en esta zona.



La comunidad destacó que la nueva carretera optimiza la movilidad, pero que por la falta de las obras complementarias como la señalización, las luminarias, los puentes peatonales y la terminación de la ciclorruta, los conductores, peatones y ciclistas no están conformes y consideran que corren cierto peligro en la vía.

El proyecto de doble calzada de Cali a Candelaria contará con una ciclorruta paralela a la vía, la cual se encuentra con una ejecución del más del 80 %. Foto: Raúl Palacios / El País

Carlos Mosquera, habitante de Candelaria, quien se moviliza todos los días a Cali en bicicleta, expresó que la ampliación de la carretera y la construcción de las ciclorrutas lo ha beneficiado, sin embargo, pide que se construyan los bicicarriles en ambos sentidos del corredor.



“Ahora con los bicicarriles estamos más seguros, pero sería bueno que también colocaran el carril para las bicis en vía hacia Candelaria, ya que cuando uno viene de Cali no hay como cruzar a la ciclorruta que se encuentra en la otra calzada”, afirmó.



Además dijo que espera que “se pueda finalizar rápido la ciclorruta porque en las partes que aún no está lista me toca meterme al carril de los carros y es bastante peligroso”.



Asimismo, Óscar Meneses, residente de Poblado Campestre, dijo que es muy importante la construcción de la vía porque es el acceso directo a la ciudadela, pero que le seguía preocupando el retraso de las obras en el puente de Juanchito, ya que de nada sirve tener dos calzadas para llegar al cuello de botella del puente.



“Vemos esa obra muy quedada y los trancones son de una hora, cuando normalmente te demoras 5 minutos pasándolo. La finalización del tramo de la doble calzada debe ir de la mano con la entrega del puente para optimizar la movilidad”.



El ciudadano añadió que su esposa trabaja en Cali y que tiene que salir dos horas antes porque atravesar el puente es una odisea. “En la mañana o en horas picos es imposible atravesar el puente rápido. De noche a veces voy y la recojo en Juanchito para que nos rinda porque la situación es dura”, añadió.

Por la vía Cali - Candelaria transitan entre 25 a 30 mil carros diarios. Es la vía principal para los habitantes de estas poblaciones y también de Florida y el norte del Cauca.

Por otra parte, la comunidad de Caucaseco, en el sector de La Nubia, dice no estar muy conforme con la ampliación, debido a que sus casas quedaron justo al borde de la vía, dejándolos expuestos a un posible accidente.



Victoria Castro, una de las habitantes del sector, comentó que hasta el momento solo pudieron ampliar un carril de la doble calzada porque, en esa zona, hay aún algunas viviendas que lo impiden.



“Anteriormente habían dicho que estas casas las tenían que tumbar porque por aquí pasa la carretera, sin embargo, hasta el momento no ha venido nadie a decirnos que nos van a reubicar”, dijo.



Otra de las dudas que tienen los habitantes del sector de La Nubia tiene que ver con la falta de alumbrado público y de puentes peatonales, pues con la doble calzada muchos ciudadanos tienen dificultades para cruzar la calle.



Cabe destacar que el proyecto de la doble calzada, producto de un convenio suscrito entre el Invías y la Gobernación del Valle, cuenta con una inversión total por $ 224.486 millones.